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業者陪客人匯款被當詐騙怒喊告 板橋警搞烏龍急更正

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

板橋警方趕抵銀行詢問陳婦及林姓女業務。記者黃子騰／翻攝
板橋警方趕抵銀行詢問陳婦及林姓女業務。記者黃子騰／翻攝

新北市板橋警方日前獲報有民眾疑遭詐騙，警趕至銀行向欲匯款的婦人告知這是詐騙手法，將陪同匯款的黃金業者林姓女業務認定為詐團，還公開業者名稱當阻詐宣導。業者發現後發律師函喊告，板橋警指出經查證後已修正並刪除公司名稱以免爭議。

據了解，板橋警方5日下午1時許接獲銀行通報，表示有民眾疑遭詐騙。警員趕抵銀行查處，經詢問得知1名68歲陳姓婦人要臨櫃轉帳28萬5844元購買黃金，同行的還有1名自稱任職於「聖石金葉（業）」的45歲林姓女業務。

警員未聽林姓女業務解釋直接將陳婦與林女分開，並告知陳婦這是投資詐騙的常見手法，認定該林女就是詐騙。事後板橋警分局還發布新聞公布該業務任職的公司名稱做為阻詐宣導案例。

從事黃金投資的聖石金業公司事後發現多家媒體報導，緊急向板橋警方了解，板橋分局發現錯誤後立即向該公司道歉並下架新聞。但因對公司商譽已造成傷害，業者憤而發律師函擬提告，公司員工也控訴警方未求證就急著發新聞，根本是見獵心喜。

對此板橋警分局表示，警員當時詢問該名林姓女業務為何家公司，林女僅口頭自稱是聖石金葉（業）公司員工，但並無出示任何名片或相關證明文件可供證實，僅提供手機查詢畫面表示自己是合法設立登記公司。

警方詢問陳姓婦人後，陳婦表示先前已投資約28萬元購買黃金一次，且僅有看到黃金照片，並無收到黃金實體物品，警員因而覺得有異，提醒陳婦現在詐騙盛行，請她返家再與兒子商討。事後警方經查證該家公司為合法登記公司，立即修正新聞稿並刪除該公司的名稱以免爭議。

詐騙 黃金

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