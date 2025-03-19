妻剛過世…夫盜領31萬遺產轉公司帳戶發薪水 法官判4月

新竹李男在妻子過世2天後，持其印鑑到銀行冒領其遺產31餘萬元，並轉入自己的公司帳戶內，用於支付員工薪資等開銷。示意圖／報系資料照

新竹李男在妻子過世後，持其印鑑到銀行冒領其遺產31餘萬元，並轉入自己的公司帳戶內，用於支付員工薪資等開銷。法院指派遺產管理人調閱亡者帳戶交易明細，赫然發現有異因而揭發此案。新竹地院依行使偽造私文書罪判李男有期徒刑4月。

判決書指出，張女於2021年10月6日過世，其名下銀行帳戶內存款依法應由全體繼承人共同管理，但李男竟在妻子過世後僅2天，就持妻子的印鑑章前往銀行，並偽造其簽章，製造亡妻仍存活並授權提款的假象，成功誆騙銀行行員，並將帳戶內的31萬464元全數轉入他擔任負責人的公司帳戶。

李男將亡妻遺產存入公司帳戶後，陸續用於轉帳繳付汽車燃料費6萬9228元、發放薪資7萬9656元、提領現金共計13萬1000元、繳納健保與勞退費1萬7697元，以及匯款3000元至環保公司，短短2周內全數花用殆盡。

直到2023年8月，張女全體繼承人均向法院聲請拋棄繼承獲准備查，法院指派遺產管理人前往銀行調閱亡者帳戶交易明細，發現亡者帳戶在死亡後仍有資金異常轉出，全案因而曝光。

法官認為，李男為一己私利，未經全體繼承人同意，偽造亡妻簽章盜領帳戶資金，損害繼承人權益及銀行帳戶管理秩序，行為不可取。考量犯罪動機、手段及後果，最終依行使偽造私文書罪判李男有期徒刑4月，易科罰金12萬。