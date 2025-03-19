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香港女台中產子失聯 死胎冰存864天…檢起訴遺棄屍體

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

香港黃姓女子在台中產下21周死胎後失聯，台中地檢署依遺棄屍體罪起訴。圖／本報資料照
香港黃姓女子在台中產下21周死胎後失聯，台中地檢署依遺棄屍體罪起訴。圖／本報資料照

香港籍黃姓女子3年前在台中產下21周死胎，事後未領回遺體後失聯，迄今已864天，台中地檢署認黃女涉犯遺棄屍體罪，偵結起訴。

檢警調查，黃女（26歲）在2022年底時，在中國醫藥大學附設醫院生下21周死胎，黃女原約好禮儀公司辦理後事，死胎冰存，不過黃女事後失聯，未領回遺體，冰存迄今已864天，第二警分局接獲通報後展開偵辦。

黃女到案後否認犯行，辯稱當時不知道自己懷孕，自己到醫院才知道，醫院說小孩已經沒有呼吸心跳了，雖然有與禮儀公司約定在2022年12月10日領回屍體、結清冰櫃費用，但她沒履行。

黃女還說，因她身上沒有錢，連吃飯都有困難，在醫院時，禮儀公司叫簽一堆文件，不知道自己簽了什麼，後來已經忘記是哪間禮儀社，不知道要怎麼解決，也沒有聯絡醫院。

黃女律師則說，黃女懷孕的胚胎尚未滿24週，應視為「醫療廢棄物」等語。

檢方依照證人證詞、中國醫藥大學附設醫院往生安息室死胎領據，LINE對話紀錄、屍體照片等證據認定，黃女到院治療時，已懷孕21周，且所產下的死胎頭圍17公分、胸圍15公分、身長28公分、體重345公克，且已具備人類之身體形態，依一般社會觀念，自應視為屍體，依遺棄屍體罪起訴，黃女目前收容在移民署南投收容所。

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