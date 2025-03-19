宜蘭地院法官張軒豪領殘障手冊還酒駕 公共危險罪判4月刑定讞

宜蘭地方法院法官張軒豪酒測值達1.05毫克，宜院依不能安全駕駛罪判他4月徒刑，得易科罰金，台灣高等法院今駁回上訴定讞。記者王宏舜／攝影

宜蘭地院法官張軒豪下班後飲用伏特加，接著竟開車外出，因左轉提前轉彎遭巡邏警員攔下，他的酒測值達1.05毫克。刑事部分被宜院依不能安全駕駛罪判4月得易科罰金之刑。檢察官和張皆上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

張因曾兩度就醫手術，領有身心障礙證明，有年接受治療時還常常請假，但他卻仍飲用烈酒伏特加；本次酒駕後，司法院2024年9月26日將他停職，停職期間領3萬多「半俸」，張稱「生活困頓」。法官評鑑委員會將張報由司法院移送職務法庭，職務法庭原定本月17日宣判，但監察院3月4日通過彈劾並移送懲戒，合議庭決定再開辯論。

張軒豪是司法官班第37期結業，1999年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭。張2017年1月9日晚間6點多因開車遭違規闖紅燈的林姓騎士追撞，林和後座的乘客人車倒地，但張卻駕車離開，後來才又開車返回現場並坦承為車禍肇事人。台灣高等法院2018年依肇事致人傷害逃逸罪判張4月徒刑，緩刑2年確定。

這回入罪，是因張去年8月19日晚間8點44分駕車行經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口，打算左轉，但還沒開到岔路中心，就搶快轉彎占用對向車道，遭宜蘭縣警宜蘭分局進士派出所巡邏警員攔下。

因車內出濃濃酒味，張軒豪的酒測值遠遠超過0.25毫克標準。張稱喝了約150毫升、酒精濃度40%的伏特加，不過未說出是在何時、何地飲酒。宜蘭地檢署指張身為法官，知法犯法，危及自身安全，也可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，依刑法第185-3條起訴。

高院審理後認為，第一審已審酌刑法第57條科刑的一切情狀，就張的犯行量刑，是合法行使量刑裁量權，並沒有違背罪刑相當原則和比例原則無悖，也無違法或不當，因此維持一審刑度。

張軒豪上訴請求緩刑，但高院審酌他有肇逃案獲緩刑宣告，且從事審判職務多年，應知道酒駕犯對公眾及用路人會造成危險，竟仍酒後駕駛汽車上路，且於警詢時一度否認犯行，導致公眾不信任他的審判職務、尊重他的職位，不宜緩刑。

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