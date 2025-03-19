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用平板輸入姓名花了1分21秒 「漸凍人」母親殺2歲女兒裁定停審

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片

郭姓婦人悶死2歲女兒試圖輕生，被丈夫撿回一命，依家暴殺人罪起訴，分案由國民法官法庭審理，法官測試受審能力，發現她以平板輸入姓名花費1分21秒，已經無法應訊，裁定她因疾病不能到庭，在能到庭前停止審判。

郭婦殺女案是台北地院分案審理的第13件國民法官案，裁定停審，則是台北地院國民法官法庭停審首件。

家住台北市的36歲郭婦是「漸凍人」，與丈夫育有1女。2023年10月21日晚間18時許，郭婦利用丈夫參加婚宴的機會，在住處撰寫遺書列印，晚間7時30分打LINE給婆婆，將2歲女兒接回家。

當天晚間8時，郭婦以毛巾遮蔽主臥室嬰兒攝影機，持灰色條紋枕悶壓女兒頭15分鐘，導致女兒窒息死亡，女兒死後，郭婦持刀刺向自己左胸、右頸部，她的丈夫深夜近11時到家後報警，檢方依家暴殺人罪嫌起訴郭婦。

國民法官法庭調查，郭婦罹患俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性側索硬化症，2023年5月19日首次至台北榮總就診，依她就診紀錄，難以自行步行前往法庭，且雙手無力、言語模糊，影響正常表達能力與書寫功能。

法官2024年12月26日發函台大醫院，院方回以郭婦四肢肌肉無力，行動遲緩，若需到庭宜備有輪椅，還指郭婦因言語障礙，口說可能含糊，書寫困難。

法院上月27日開庭想確認郭婦的身體狀況，發現她的發音確實呈現被口水嗆到的情形，法官再命郭婦書寫阿拉伯數字、姓名時，郭婦寫出的文字歪斜甚至難以辨識，而她利用平板輸入姓名時，要花費1分21秒之久。

郭婦辯護人說，郭婦所說的話因為會有「大舌頭」情形，難以理解，郭婦有效為自己辯護的能力已嚴重減損，說話連親姊妹都要用猜的才可以知道；郭婦的父親稱，郭婦在家裡坐會坐到偏掉，上洗手間、洗澡都需要他人協助，合議庭依相關供述認定，郭婦有難於到庭接受審判事由，裁定停審。

國民法官 漸凍人

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