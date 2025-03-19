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臉書社團炒股獲利7千萬 房市名人李杰一審判6年10月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

房市名人李杰以筆名「月風」出書談投資股票、房產理財，卻夥同范、方姓2女友等13人在臉書社團「富豪居」炒股獲利數千萬元，2019年遭訴，桃園地院昨依高買低賣證券罪，判李應執行6年10月、2女友各6年，其餘10人6年至2年3月不等，可上訴。記者羅紹平／攝影
房市名人李杰以筆名「月風」出書談投資股票、房產理財，卻夥同范、方姓2女友等13人在臉書社團「富豪居」炒股獲利數千萬元，2019年遭訴，桃園地院昨依高買低賣證券罪，判李應執行6年10月、2女友各6年，其餘10人6年至2年3月不等，可上訴。記者羅紹平／攝影

房市名人李杰以筆名「月風」出書談投資股票、房產理財，夥同范、方姓2女友等13人在臉書社團「富豪居」炒股，操縱5家上市上櫃公司股價獲利7千萬，桃園地院依高買低賣證券罪，判李應執行6年10月、范、方姓2女友各6年，其餘10人各6年至2年3月不等，可上訴。

犯罪事實指出，李杰創立臉書社團「富豪居」，2017年間會員有8萬餘人，對於不特定投資大眾具有相當影響力，與女友及友人等13名被告，明知上市上櫃公司股票價格均應由交易市場依供需法則自然形成，不得以人為方式蓄意操縱，竟於民國2016年5月間成立「公桶」制度，由各被告分工匯集資金、提供證券帳戶、商議股票買賣，再利用特定上櫃公司股本低、易於操縱特性，挑選股價較為低廉的上市公司，以連續高價買進、低價賣出、相對成交及在「富豪居」站或LINE群組「富豪居理事群」張貼推薦公司股票訊息，間接影響相關公司交易價格等方式，操縱欣巴巴、斐成、易通展、凱衛及青雲等5公司股票交易價格，被告於各公司股價高點出脫持股，獲利數千萬元。

審理期間，被告宋、簡、高、許及蘇坦承犯行，依卷內事證可堪認定，依據認罪被告證詞，對照卷內事證，欣巴巴等5家公司的股價、量變化，分析期間確有明顯異常，並有數日連續買賣影響價格、相對成交且成交量占各該公司股票各該日市場成交量的比率逾20％以上偏高等情，足認其餘被告等人確有基於操縱股價的主觀犯意，成立公桶制度方便操作，並平衡各被告間損益，再由李杰主導高價買入、低價賣出、相對成交，並於社群網站張貼投資訊息等行為影響各公司股價，使被告高價出脫持股而獲有數千萬元利益。

合議庭考量被告宋、簡、高、許及蘇等人坦承犯行、犯罪情節所致損害尚非甚鉅，若科以法定最輕3年徒刑，失之過苛，在客觀上應足以引起一般人同情，均依刑法第59條規定酌減其刑，宋、簡應執行2年5月，高2年3月，許2年5月，犯罪所得1175萬4722元除應發還被害人、第三人或得請求損害外，其餘沒入，蘇2年4月。其餘被告林、李應執行5年8月、鍾及呂判6年、馬4年10月。

合議庭審酌各被告犯罪情節、參與程度、犯罪所得、犯後態度、被告蘇男已繳回部分犯罪所得，暨其等智識程度與家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別量處主文之刑，並定應執行刑。

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