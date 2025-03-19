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闖紅燈被按喇叭回頭比中指挨告 法官這原因判無罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹王男因行車糾紛比中指，被對方控告公然侮辱，但法院審理後認為該行為雖屬粗鄙，但屬於臨時性的情緒反應，行為僅有短短數秒，未達「自我否定人格尊嚴」的程度，判決無罪，全案仍可上訴。示意圖／123RF
新竹王男因行車糾紛比中指，被對方控告公然侮辱，但法院審理後認為該行為雖屬粗鄙，但屬於臨時性的情緒反應，行為僅有短短數秒，未達「自我否定人格尊嚴」的程度，判決無罪，全案仍可上訴。示意圖／123RF

新竹王男因行車糾紛比中指，被對方控告公然侮辱，但法院審理後認為該行為雖屬粗鄙，但屬於臨時性的情緒反應，行為僅有短短數秒，未達「自我否定人格尊嚴」的程度，判決無罪，全案仍可上訴。

王男前年9月17日晚間騎機車行經新竹市高速公路橋下路口闖紅燈，遭後方駕駛陳男按喇叭提醒，王男疑似心生不滿，回頭以左手比出中指，因該動作發生於車流密集的公共道路，陳男認為其行為構成「公然侮辱」，憤而提告。

王男到案後坦承「有做這個動作」，但辯稱自己當時「不太清楚是否闖紅燈」，聽到喇叭聲才感到不適，出於衝動才比中指，並強調這是「一時不成熟的舉動」，無意侮辱對方。

新竹地方法院審理後認為，公然侮辱罪的構成要件，須達「足以造成精神痛苦，並影響名譽人格的程度」，但本案屬於臨時性的情緒反應，並未達嚴重影響告訴人名譽的程度，難以構成刑責。

法官認為，比中指雖然具有貶抑性，但仍需考量整體脈絡，包含言語前後情境、雙方關係、是否有反覆性或擴散性影響等，才能判斷是否構成犯罪。本案雙方素不相識，爭執純粹因行車糾紛，且動作僅持續數秒，並未影響陳男的社會評價或人際關係，最終判決無罪。

公然侮辱 新竹 闖紅燈

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