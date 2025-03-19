金門男拒檢駕船載走岸巡人員判3月 檢嫌太輕提上訴盼重判

金門王姓男子駕船為逃避檢查，竟強載岸巡人員出海，圖為金門海巡人員在海上將其截獲。圖/金門岸巡隊提供

金門王姓男子去年12月駕駛小船返港時，遭岸巡人員攔檢，為逃避開啟密艙接受檢查，竟突然發動引擎，強行將4名岸巡人員載出海，迫使安檢中斷。金門地方法院依妨害公務罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金，但地檢署認為判決過輕，難發揮警惕作用，已依法提起上訴。

根據判決書，30歲的王男於去年12月2日晚間6時47分，駕駛「穩轉號」小船搭載2名友人，自金門金城鎮后豐港出海，並於晚間8時49分返港。海巡署第九岸巡隊水頭安檢所人員登船檢查，發現該船前置物艙無法開啟，疑似擅自改裝為密艙，遂以手持X光機掃描。

未料檢查途中，王男突然發動引擎，強行駛離港口，將4名岸巡人員載往外海。當時海上風浪顛簸，岸巡人員僅能緊抓欄杆確保安全，檢查作業被迫中止，導致海巡執法受阻。海巡署獲報後，派遣巡防艇追緝，最終於烈嶼九宮碼頭東方0.5浬處攔截該船，將王男與船舶押回港內調查。

案件移送金門地檢署偵辦，檢方認定王男行為已構成妨害公務罪，並可能違反國家安全法，向法院聲請簡易判決。法院審理後，考量王男坦承犯行，並衡量其素行、教育程度與生活狀況，最終判處3個月有期徒刑，可每日1000元折算罰金。

此案僅判3個月，引起地方熱議討論，認為判太輕；金門地檢署也認為該判決過輕，依法提起上訴。檢方指出，王男過去多次未經許可駛往中國大陸海域，屢遭起訴，卻未見悔改，如今為逃避安檢，竟將執法人員強行載往外海，顯見對法律毫無敬畏，且此舉恐危及國家安全。

檢方強調，當時海巡人員若不慎落海，恐釀重大傷亡，且金門海域鄰近中國大陸，王男若未妥善掌控航向，恐將執法人員載往對岸，引發兩岸管轄爭議。

此外，金門地區長期存在走私問題，不法業者常改裝船艙走私貨物，檢方憂心，若輕判王男，恐讓其他業者仿效，助長違法行為。

檢方進一步表示，王男辯稱因心情不佳、檢查時間過長才衝動駕船逃離，但檢方未採納其說法。案發後，他未向岸巡人員表達歉意或彌補損害，態度惡劣。

金門地檢署強調，該案涉及海巡執法與國家安全，若量刑過輕，恐無法對王男及類似業者發揮警惕作用，因此決定依法上訴，要求法院重新審酌刑度，以維護司法公信力與海域安全。