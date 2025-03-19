快訊

美俄通話結束：協議烏俄停止攻擊能源設施30天 和平前景仍遠

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大雅打手基地案扯出洩密 台中兩知名律師今遭檢方起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市知名律師王捷拓、洪家駿在去年間被檢方指控洩密，搜索律師事務所後，展開調查，命二人交保，台中地檢署今偵結，認王、洪二人因大雅打手基地傷害致死案件，涉嫌洩漏國防以外之機密，今偵結起訴。

起訴指出，謝姓男子在2021年2月間涉及「大雅打手訓練基地」傷害致死案，謝為探知、掌握偵辦進度，避免案情向上延燒，委由律師王捷拓、洪家駿分別擔任該案不同被告的辯護人。

檢方在同年4月14日拘提綽號「文哥」的管姓男子等人到案，王捷拓擔任管的辯護人，洪也指派多名律師前往陪訊、陪訊，檢察官訊後向台中地方法院聲請羈押禁見管獲准。

檢方指控，王、洪明知刑事訴訟法、偵查不公開作業辦法等規定，辯護人於執行陪詢、陪訊、偵查中羈押審查程序檢閱卷宗、證物等職務時獲知的證據資料，羈押審查程序法官的心證等偵查秘密，屬國防以外應秘密事項，依法負有保密義務。

王捷拓基於洩露國防以外秘密之犯意，明知洪家駿未受管姓男子委任為辯護人，無權獲知與管有關的偵查秘密，且揭露偵查秘密給洪等人可能招致該案共犯，知悉管男羈押原因，以及法官是否採認其答辯心證等偵查秘密，使同案共犯得以調整答辯方向或逃匿，危害偵查程序順利進行及真實發現。

王捷拓仍在台中地院裁定管男羈押禁見後，將獲知的「文哥稱要培訓人員出國當健身教練和保全不合理，所以法官認為會有串供的可能」等偵查秘密，告知洪家駿等人，洪再獲知後，指派律師回報該案陪訊、訊所悉的偵查秘密給同案史姓、施姓被告，施也通報給涉案謝姓男子，謝謝研判案情對其不利而逃亡迄今，由檢方在2021年6月間發布通緝。

台中地檢署檢察官張時嘉偵結此案，認定王捷拓、洪家駿涉犯刑法第132條第3項之非公務員洩密罪，偵結起訴。

台中大雅打手基地傷害致死案件，扯出兩名律師涉嫌洩密，檢方今偵結起訴。圖／台中地檢署提供
台中大雅打手基地傷害致死案件，扯出兩名律師涉嫌洩密，檢方今偵結起訴。圖／台中地檢署提供
台中地檢署今偵結兩名涉嫌洩密的律師。圖／本報資料照
台中地檢署今偵結兩名涉嫌洩密的律師。圖／本報資料照

國防 律師 檢察官

延伸閱讀

109旅前6官兵1民眾賣菸彈、恐嚇長官 地院首開準備庭有人不認

雲云董座殺人羈押禁見 裁定理由曝：預防短期內再殺人

雲云董事長曾志新殺人再自殘 送醫治療出院後羈押禁見

柯文哲4大羈押被告同天受審 柯「完整閱卷」看周四怎出招？

相關新聞

股巿作手情侶檔炒作力肯等股價 兩人300萬、200萬交保

曾因炒股遭偵辦的力肯公司又爆操縱股價弊端。調查局北機站發現，力肯負責人李明朗涉嫌炒股牟利數千萬元，昨天兵分15路搜索相關...

涉九州博弈案 林明佐1200萬交保

台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案都遭收押...

宜蘭地院法官張軒豪領殘障手冊還酒駕 公共危險罪判4月刑定讞

宜蘭地院法官張軒豪下班後飲用伏特加，接著竟開車外出，因左轉提前轉彎遭巡邏警員攔下，他的酒測值達1.05毫克。刑事部分被宜...

用平板輸入姓名花了1分21秒 「漸凍人」母親殺2歲女兒裁定停審

郭姓婦人悶死2歲女兒試圖輕生，被丈夫撿回一命，依家暴殺人罪起訴，分案由國民法官法庭審理，法官測試受審能力，發現她以平板輸...

臉書社團炒股獲利7千萬 房市名人李杰一審判6年10月

房市名人李杰以筆名「月風」出書談投資股票、房產理財，夥同范、方姓2女友等13人在臉書社團「富豪居」炒股，操縱5家上市上櫃...

闖紅燈被按喇叭回頭比中指挨告 法官這原因判無罪

新竹王男因行車糾紛比中指，被對方控告公然侮辱，但法院審理後認為該行為雖屬粗鄙，但屬於臨時性的情緒反應，行為僅有短短數秒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。