大雅打手基地案扯出洩密 台中兩知名律師今遭檢方起訴

台中市知名律師王捷拓、洪家駿在去年間被檢方指控洩密，搜索律師事務所後，展開調查，命二人交保，台中地檢署今偵結，認王、洪二人因大雅打手基地傷害致死案件，涉嫌洩漏國防以外之機密，今偵結起訴。

起訴指出，謝姓男子在2021年2月間涉及「大雅打手訓練基地」傷害致死案，謝為探知、掌握偵辦進度，避免案情向上延燒，委由律師王捷拓、洪家駿分別擔任該案不同被告的辯護人。

檢方在同年4月14日拘提綽號「文哥」的管姓男子等人到案，王捷拓擔任管的辯護人，洪也指派多名律師前往陪訊、陪訊，檢察官訊後向台中地方法院聲請羈押禁見管獲准。

檢方指控，王、洪明知刑事訴訟法、偵查不公開作業辦法等規定，辯護人於執行陪詢、陪訊、偵查中羈押審查程序檢閱卷宗、證物等職務時獲知的證據資料，羈押審查程序法官的心證等偵查秘密，屬國防以外應秘密事項，依法負有保密義務。

王捷拓基於洩露國防以外秘密之犯意，明知洪家駿未受管姓男子委任為辯護人，無權獲知與管有關的偵查秘密，且揭露偵查秘密給洪等人可能招致該案共犯，知悉管男羈押原因，以及法官是否採認其答辯心證等偵查秘密，使同案共犯得以調整答辯方向或逃匿，危害偵查程序順利進行及真實發現。

王捷拓仍在台中地院裁定管男羈押禁見後，將獲知的「文哥稱要培訓人員出國當健身教練和保全不合理，所以法官認為會有串供的可能」等偵查秘密，告知洪家駿等人，洪再獲知後，指派律師回報該案陪訊、訊所悉的偵查秘密給同案史姓、施姓被告，施也通報給涉案謝姓男子，謝謝研判案情對其不利而逃亡迄今，由檢方在2021年6月間發布通緝。