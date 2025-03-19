「阿堂鹹粥」創辦人長孫車禍身亡 小黃司機300萬調解換緩刑

台南地院指出，侯犯後坦承犯行態度，且與張父母達成調解，認他犯過失致人於死罪處7月，緩刑3年，並應依調解內容履行賠償義務。圖／讀者提供

台南知名小吃「阿堂鹹粥」創辦人的長孫去年8月23日騎機車與計程車交通事故傷重不治，經鑑定侯姓小黃司機轉彎車未讓直行車先行為肇事主因，侯被訴過失致死，與張父母以300萬元調解成立，台南地院認侯犯過失致人於死罪處7月，緩刑3年。

檢警調查，侯於去年8月23日7時48分許駕駛營業用小客車，沿台南中西區民權路2段由東往西行駛，途經民權路2段與永福路2段交岔路口，欲左轉永福路2段時，本應注意行駛至交岔路口左轉彎時，應行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉；轉彎車應讓直行車先行。

侯疏未注意察覺而逕自左轉，適有由張騎乘機車，沿民權路2段由西往東直行至交岔路口，也疏未注意車前狀況，兩車發生碰撞，致張受有臉、頸部及前胸割傷、右手指及右小腿挫傷、顱、胸、腹撞傷骨折、內臟損傷，導致多發性骨折及出血性休克，經送醫後不治。

案發後，胞弟在臉書上發文悼念哥哥，死者是台南著名「阿堂鹹粥」創辦人的長孫，身分也曝了光。家屬證實噩耗，希望外界給予空間，喪事則低調進行。

經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定，侯駕駛營業用小客車，轉彎車未讓直行車先行，為肇事主因。另張駕駛普通重型機車，未注意車前狀況，為肇事次因。

侯與張的父母今年2月19日在台南簡易庭調解成立，侯同意賠償死者家屬300萬元，不包括強制汽 ⾞責任險保險給付，而家長則同意給予緩刑機會，並不再請求民事賠償。

台南地院審酌，侯行車未遵守交通規則並因此肇事，致張生命消殞，所為很不應該。又考量侯犯後坦承犯行態度，且與張父母達成調解，認侯犯過失致人於死罪處7月，緩刑3年，並應依調解內容履行賠償義務。