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再2天就退伍…他酒後釣蝦場拿滅火器砸死人 判關13年徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子李莛富退伍前2天與多名友人到釣蝦場歡唱，因故與21歲徐姓男子起口角，李拿滅火器打死徐，一、二審認為李符合自首條件，依現役軍人犯殺人罪判13年徒刑；案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李莛富（25歲）高職肄業，入伍前從事板模工作，另因涉恐嚇取財得利、強盜、槍砲等罪遭檢察官偵查中。

2023年7月2日凌晨2點，李在桃園市平鎮區的釣蝦場包廂內，因飲酒及朋友的感情事與素不相識的徐姓男子口角、肢體接觸，李將徐打倒在地後，順勢拿取連接釣蝦區及包廂走廊門旁的滅火器，朝徐的左後腦重擊1下，徐的頭部外傷併顱底多處骨折、顱內出血，導致大量出血、腦損傷、血液吸入肺部窒息死亡。

警、消案獲報到場，李等人聲稱徐是自行跌倒撞傷，但警方認為現場血跡太多，案情不單純。李在警方懷疑犯案前，於案發後10小時、7月2日中午以書寫並提交自白書的方式，向警方表明自首而願接受裁判。

法院認為李莛富鑄下大錯，但和預謀殺人不一樣，他的年紀還輕，最終能坦認犯行，隨著年歲增長、智識成熟，將來仍有復歸社會可能。

法院審酌李造成被害人家屬無限傷痛，未能與被害人家屬達成和解，被害人家屬也未原諒；此案犯罪的原因是因飲酒偶發衝突所致，李在於案發時，還涉有另案經偵查，卻未能慎行，一、二審均判處13年徒刑。

案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

男子李莛富退伍前2天與多名友人到釣蝦場歡唱，因故與21歲徐姓男子起口角，李竟拿起滅火器打死徐，最高法院依依現役軍人犯殺人罪判13年徒刑定讞。示意圖／聯合報系資料照片
男子李莛富退伍前2天與多名友人到釣蝦場歡唱，因故與21歲徐姓男子起口角，李竟拿起滅火器打死徐，最高法院依依現役軍人犯殺人罪判13年徒刑定讞。示意圖／聯合報系資料照片

殺人 自首 被害人

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