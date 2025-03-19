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股巿作手情侶檔炒作力肯、新華泰富股價 8個月獲利1.3億元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

股市作手李明朗（中）以300萬元交保。記者王聖藜／攝影
股市作手李明朗（中）以300萬元交保。記者王聖藜／攝影

股市作手李明朗與女友洪秀惠涉嫌炒作上櫃公司力肯、新華泰富股價，8個月獲利1億3000萬元，檢調昨發動搜索約談，今晨以涉犯證券交易法操縱股價罪，諭令李300萬元交保、洪女200萬元交保。

檢調接獲情資，李明朗、洪秀惠找共犯杜豐慶一家人共謀，2024年1月至4月利用掌控的人頭帳戶連續高買、低賣、相對成交等手法炒作力肯，不法獲利9000萬元；2024年7月至10月以相同手法炒作新華泰富，不法獲利達4000萬元。

昨天偵辦後，相關涉案人包括洪秀惠的侄子洪育升諭令50萬元交保，杜豐慶、杜妻黃麗玲各以30萬元交保，杜男兒子杜功順20萬元交保，其餘人獲請回。

據調查，李明朗早年在證券公司擔任副總，2017年至2018年就即與女友洪秀惠被控鎖定股本偏低、易操縱的公司股票獲利，炒作標的包括大立高分子工業股份有限公司、邁達康網路事業股份有限公司、三洋紡織纖維股份有限公司等3家公司操盤股價，不法獲利6000萬元，當時高雄地檢署還查出民進黨籍高雄市議員黃明太也疑與李明朗共同炒作。

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