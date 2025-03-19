影／詐團假冒二手車行騙1.8億 五金老闆遭詐千萬最慘

台中市陳姓男子為首的車手集團，成立二手車行作為詐騙被害人匯入帳戶的工具，以此躲避銀行、警方端的掌握，前年底至去年9月為止，以假投資為幌子，詐騙全台被害人達28人，造成財損約1.8億元，其中一名五金行老闆被騙1000萬元損失最慘，陳等7人去年落網後遭羈押，近日偵結起訴。

台中市刑大三隊調查，陳姓男子（29歲）為首的車手團，因得知銀行或司法單位，會針對名實不符的匯款帳戶進行關懷、瞭解，因此成立二手車行，以車行的銀行帳戶，作為收取詐騙被害人的帳戶，前年底至去年9月為止，至少以假投資名義，騙走28人，總計1.8億元存款，其中一名五金行老闆損失千萬最慘重。

檢警蒐證完成後，陸續去年9月起展開收網行動，查獲陳男為首等20人到案，查扣3輛車、手機23支、現金新71萬餘元、人頭戶31本、公司大小章54顆及精品名牌包12個等贓證物。

全案依詐欺等罪，移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官訊問後以犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，陳男等7人遭法院裁定羈押獲准，台中地檢署近日偵結，依洗錢、組織、詐欺等罪嫌，起訴陳等涉案20人，移審台中地院。

台中市刑大呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額，警政署打詐儀表板每日皆有公布全台遭詐騙手法及案例，民眾可至網站點閱了解或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。