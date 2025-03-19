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桃園中壢警抖音稱「我是中國人」遭記過 有1人也被他害慘了

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢警分局警備隊葉姓警員，2021年在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱註冊，並留下個人簡介，52歲，公職人員（人民保姆，中壢分局）及「我是中國人」等文字，但身為警職引發質疑。中壢警分局表示，有關葉員不當言論，致生爭議，行政處分核予記過一次，警備隊隊長考核監督不周核予申誡一次。

葉員以「凌雲小當歸」暱稱註冊，留下自己在中壢警分局任職的公職人員、年齡、身分，頭貼有「我愛祖國」十分醒目，留下「為民眾服務的工作（人民保姆）」、「我是中國人」，「IP：中國台灣」「台灣聯合大學」，頭貼有「我愛祖國」圖文。

並於在2024年11月7日凌晨12時34分貼出白天在中壢警分局門口的照片，註明「上班中的我」，抖音帳號被翻出，引起爭議。不過照片，已於去年12月下架，抖音帳號也在日前關閉。

中壢警分局回應，有關葉員以警察身分發表不當言論，致生爭議，影響警譽，行政處分核予記過一次，警備隊隊長考核監督不周核予申誡一次。本案將持續深入調查，若涉不法，嚴懲不貸。

中壢分局葉姓警員在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱，PO分局門口照片， 稱「我是中國人」，遭記過。圖／取自葉姓警員抖音
中壢分局葉姓警員在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱，PO分局門口照片， 稱「我是中國人」，遭記過。圖／取自葉姓警員抖音
中壢警分局葉姓警員在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱，PO分局門口照片， 稱「我是中國人」，遭記過一次。圖／取自葉姓警員抖音
中壢警分局葉姓警員在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱，PO分局門口照片， 稱「我是中國人」，遭記過一次。圖／取自葉姓警員抖音

中國人 中壢 抖音 警察

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