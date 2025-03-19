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力肯再爆炒股賺千萬遭調查局搜索 董座情侶檔500萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

力肯董座李明朗（中）涉操縱股價被檢方諭令300萬交保。記者張宏業／攝影
力肯董座李明朗（中）涉操縱股價被檢方諭令300萬交保。記者張宏業／攝影

曾因炒股遭偵辦的力肯公司又爆操縱股價弊端。調查局北機站發現，力肯負責人李明朗涉嫌炒股牟利數千萬元，昨天兵分15路搜索相關涉案人，約談李明朗與女友洪秀惠等14人到案，台北地檢署漏夜複訊後今凌晨依違反證交法命李明朗300萬元交保、洪秀惠則交保200萬元。

其他同案被告洪玉升交保50萬元、杜豐慶交保30萬、黃麗玲交保30萬元、杜功順交保20萬元。據調查，李明朗、洪秀惠鎖定特定公司股價進行炒作，粗估不法獲利數百萬元，擬制性獲利數千萬元。

據調查，洪秀惠、李明朗過去就有操縱股價遭偵辦紀錄，這對情侶於2017年間，結合黃姓、林姓作手，利用抬高或壓低手法，藉由52個人頭帳戶，針對進場股本低、容易操縱的「大立高分子工業公司」、「邁達康網路事業公司」及「三洋紡織纖維公司」操縱股價，並以自行或以他人名義，用相對成交方式製造交易活絡假象，犯罪所9405萬元。

此案2021年由高雄地檢署指揮台北市調查處等單位偵辦，大規模搜索洪秀惠等人共11處地點，約談22人到案，檢察官訊後認洪秀惠、李明朗有湮滅證據及串證之虞，向法院聲請羈押，法院審理後，認為洪秀惠、李明犯罪嫌疑重大，有羈押之原因，但無羈押之必要，諭令各以100萬元交保，詎料如今又涉炒股案遭調查局搜索。

男子洪玉升被控操縱股價被檢方諭令50萬交保。記者張宏業／攝影
男子洪玉升被控操縱股價被檢方諭令50萬交保。記者張宏業／攝影
力肯董座李明朗女友洪秀惠涉操縱股價被檢方諭令200萬交保。記者張宏業／攝影
力肯董座李明朗女友洪秀惠涉操縱股價被檢方諭令200萬交保。記者張宏業／攝影

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