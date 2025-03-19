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一場烏龍！林口女童失蹤近5小時 晚間開門才知原來早已到家

109旅前6官兵1民眾賣菸彈、恐嚇長官 地院首開準備庭有人不認

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陸軍步兵109旅吳姓役男賣「喪屍菸彈」又遭班長索賄引發檢警憲連串追查，又清出還有官兵也賣藥，另有陳姓役男聯手自稱黑幫的何友恐嚇副排長，桃園地院昨午首度進行準備程序，除洪班長、詹姓役男因故先請回，吳男否認裝病閃兵、何男否認恐嚇，其餘人皆認罪，法官諭知候核辦。

法官陳郁融就桃檢2月14日起訴移審，當時遭羈押被告吳、洪、宋、高及陳等5人的調查訊問內容是否要補充或更正之處，5人均表示不需補充也無更正之處；詹男的辯護人劉政杰表示，3天前才剛受委任，卷證太多來不及看完，希望能改期；法官注意具有原住民身分的洪班長未委任辯護人，當庭詢問是否要自聘或找法扶律師、公設辯護人，洪詢問旁聽席雙親意見仍請法官幫忙，法官於是請詹及辯護人、洪先行請回。

法官隨即針對起訴犯罪事實先詢問吳，就營區賭博的部分，個人賭贏的4萬元都要沒收、介紹2役男賭博從中抽多少佣金也得沒收，吳否認表示不記得；公設辯護人代回，犯罪事實中，除裝病騙過評估閃兵否認，另有起販賣菸彈時間點在立法前，而非8月實施之後，其餘事實皆認罪。

辯護人陳偉倫代宋回答，宋坦承犯行，主張桃檢因他查獲賴姓藥頭，適用減刑條例並請求給予緩刑宣告，另販毒所得為2500元並非起訴所指4700元。

查扣菸彈反索賄的高班長的辯護人俞百羽表示，高自始均認罪，態度良好希望減刑，犯罪所得5千元就被求刑13年，顯有情輕法重情形，依最高判例請求酌減其刑，此外，被告僅23歲，年輕識淺，一時受朋友蠱惑，思慮未深，誤觸法網，現已悔悟想改過，若因而獲判重刑入獄，在監所被牢友再教育，可能會毀一個年輕人的未來，懇請均院考量給緩刑機會。

至於幫陳姓役男打電話恐嚇上官的何男否認犯行說，他開擴音通話，旁邊有人錄音錄影，可證明並未說出「你出營區小心一點，我知道你家住哪裡，你老婆小孩也要注意安全，我要找人去堵你」等恐嚇言詞，並要求傳喚在場3男女作證、聲請勘驗遭查扣的手機，證明清白，也證明江副排長的指控非事實。

法官之後將針對被告吳的部分否認、何的全部否認一一釐清，並根據公訴檢察官與被告要求傳喚的證人及人數，排定先後詰問順序，當庭諭知高班長繳回向吳男索賄的5千元犯罪所得及候核辦，再各自通知開庭時間。

陸軍步兵109旅「虎躍部隊」3名義務役役男、1名志願役下士班長涉嫌販賣含三級毒品成分的電子菸彈，另名下士班長查扣違禁品未上報，反索賄遭起訴，桃園地院昨首度召開準備程序，釐清疑點。記者曾增勳／攝影
陸軍步兵109旅「虎躍部隊」3名義務役役男、1名志願役下士班長涉嫌販賣含三級毒品成分的電子菸彈，另名下士班長查扣違禁品未上報，反索賄遭起訴，桃園地院昨首度召開準備程序，釐清疑點。記者曾增勳／攝影

役男 恐嚇 賭博

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