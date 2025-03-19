涉九州博弈案 林明佐1200萬交保

前台中市刑大大隊長林明佐。圖／本報資料照 台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案都遭收押。台中地院前天裁定陳政谷2億元交保，陳昨交保步出看守所，地院昨再裁定，林明佐以1200萬元交保，限制住居、出境、出海8月。

九州博弈集團研發第三方支付系統「OnePaid」吸收賭資、詐款，總計高達438億元，除陳政谷與多名幹部涉案，林明佐被查到接受陳政谷以金錢、豪車、豪宅賄賂，多次洩漏檢警行動給陳政谷，收賄高達4451萬元。

中檢去年8月底，依貪汙等罪起訴林明佐等32人，林收押迄今。台中地院昨裁定，林明佐需提出1200萬元保證金後，准予停止羈押，自停止羈押之日起限制住居，限制出境、出海8月，應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

如果林明佐未能於21日下午4時前，提出上開保證金，自23日起延長羈押2個月，禁止接見、通信、受授物件。

台中地院指出，林明佐因罹脊髓瘤，羈押期間就醫、接受手術治療，醫師排定後續治療，確有現罹疾病，需密集定期至醫療院所治療。

陳政谷前天獲台中地院以2億元裁定交保，陳家人委由律師昨早10時許以台灣銀行支票，辦好交保程序，現場未見大筆現金。