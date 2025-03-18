快訊

衝著輝達來？亞馬遜削價力推自家AI晶片 算力相同、價格不到一半

美股早盤再現賣壓！台積電ADR跌近3% 黃仁勳開講前NVIDIA重挫4%

找到了！東湖國小女童放學失蹤6小時 晚間平安尋獲正返家

沈慶京健康堪慮 民眾黨與綠營持續對違法偵訊交鋒

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京深陷京華城容積率風暴，至今仍被關押在台北看守所；但近期傳出北檢檢察官林俊言疑似違法濫權，要求沈慶京「咬」柯文哲受賄，並且偵訊期間未依法錄影、錄音等，引發外界「東廠錦衣衛」、「警總再現」的質疑；民眾黨也抨擊北檢政治辦案，踐踏人權的行徑必須停止。

民進黨發言人吳崢表示，要嚴正譴責國民黨與民眾黨，莫再用政治力干預司法、破壞司法獨立運作。

沈慶京律師團表示，沈慶京的健康狀況不容忽視，呼籲法院司法程序應與人道關懷並行。

律師團表示，現行制度對於被告人權的忽視令人憂心，沈慶京沒有行賄，卻被逼迫限制自由，更令人擔憂的是，在羈押期間無法獲得妥善的醫療照護。法官曾多次收到沈慶京律師團隊提出的具保停押聲請，農曆年前後共計5次；前3次聲請時，法官曾函詢台大醫院，院方認為沈慶京的健康狀況不容忽視，確實需要在無菌環境下接受高階醫療，並需及時的醫療干預。

沈慶京律師團隊指出，向法院聲請沈慶京保外就醫，或至少在不違反基本人權的前提下，限制其會面人員與部分自由的情況下，讓其得到完善的醫療照護，才是最符合司法正義與社會公平的選擇。

法界人士表示，司法體制的公平性與公信力，不僅取決於有罪無罪的裁決，更體現於對所有涉案人士基本權利的保障。國內外皆有案例顯示，當司法機構過度忽視被告的基本需求，甚至導致其在審判期間因健康惡化或死亡，往往會引發社會極大反彈，影響民眾對司法體系的信任。因此，本案不僅是對個案正義的考驗，也是一場對整體司法環境是否健全的檢視。

沈慶京健康堪慮，民眾黨與綠營持續對違法偵訊交鋒。圖／聯合報系資料照片
沈慶京健康堪慮，民眾黨與綠營持續對違法偵訊交鋒。圖／聯合報系資料照片

司法 律師 柯文哲 沈慶京

延伸閱讀

網媒爆沈慶京隔床病友指檢察官「抽銀根」迫害柯文哲 北檢晚間回應了

柯文哲4大羈押被告同天受審 柯「完整閱卷」看周四怎出招？

王義川在立法院司委會「插嘴」 吳宗憲：別把政論節目那套帶來

民眾黨指控北檢淪政治打手 北檢發三點聲明駁斥

相關新聞

網媒爆沈慶京隔床病友指檢察官「抽銀根」迫害柯文哲 北檢晚間回應了

網路媒體「風傳媒」引述自稱是威京集團主席沈慶京住院時，隔床室友爆料指稱，檢察官不只1次到醫院，甚至威脅沈「若再不出去，公...

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

旅美教授陳時奮對政治評論家趙君朔提告誹謗，否認使用「翁達瑞」以外的帳號，趙告陳誣告不成聲請自訴。台北地院認為，陳確有可能...

沈慶京健康堪慮 民眾黨與綠營持續對違法偵訊交鋒

民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京深陷京華城容積率風暴，至今仍被關押在台北看守所；但近期傳出北檢檢察官林俊言疑似違法...

船長強載岸巡出海遭判3月「太輕」 管碧玲感謝金門地檢提上訴

金門一名王姓男子2024年12月駕駛自用小船返回金門后豐港，岸巡隊安檢人員實施船舶安全檢查時，王男拒檢還開船把安檢人員強...

酒後肢體衝突兩人打死鄰居 手段凶殘各判12年、7年半

花蓮縣秀林鄉22歲陳姓男子於2023年與游姓、陳姓友人聚餐，酒後起口角遭對方聯手拳打腳踢，倒臥民宅前傷重不治。此案由國民...

「高及腰際」大犬掙脫牽繩撲咬女童 退休婦涉過失傷害被判刑

比特犬接連傷人引發社會關注，台北市士林區先前有一名婦人牽行「高及成人腰際」的大犬外出，犬隻失控掙脫牽繩，撲向同樣在遛狗的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。