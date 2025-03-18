沈慶京健康堪慮 民眾黨與綠營持續對違法偵訊交鋒

民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京深陷京華城容積率風暴，至今仍被關押在台北看守所；但近期傳出北檢檢察官林俊言疑似違法濫權，要求沈慶京「咬」柯文哲受賄，並且偵訊期間未依法錄影、錄音等，引發外界「東廠錦衣衛」、「警總再現」的質疑；民眾黨也抨擊北檢政治辦案，踐踏人權的行徑必須停止。

民進黨發言人吳崢表示，要嚴正譴責國民黨與民眾黨，莫再用政治力干預司法、破壞司法獨立運作。

沈慶京律師團表示，沈慶京的健康狀況不容忽視，呼籲法院司法程序應與人道關懷並行。

律師團表示，現行制度對於被告人權的忽視令人憂心，沈慶京沒有行賄，卻被逼迫限制自由，更令人擔憂的是，在羈押期間無法獲得妥善的醫療照護。法官曾多次收到沈慶京律師團隊提出的具保停押聲請，農曆年前後共計5次；前3次聲請時，法官曾函詢台大醫院，院方認為沈慶京的健康狀況不容忽視，確實需要在無菌環境下接受高階醫療，並需及時的醫療干預。

沈慶京律師團隊指出，向法院聲請沈慶京保外就醫，或至少在不違反基本人權的前提下，限制其會面人員與部分自由的情況下，讓其得到完善的醫療照護，才是最符合司法正義與社會公平的選擇。