網媒爆沈慶京隔床病友指檢察官「抽銀根」迫害柯文哲 北檢晚間回應了

網路媒體「風傳媒」引述自稱是威京集團主席沈慶京住院時，隔床室友爆料指稱，檢察官不只1次到醫院，甚至威脅沈「若再不出去，公司可能被抽銀根」；台北地檢署晚間回應，報導指稱「抽銀根」屬子虛烏有，與事實不符。

風傳媒今天以「北檢逼害柯文哲？沈慶京隔床室友聽到檢察官與他的極密談話」為題，報導1名自稱是當時睡在沈慶京戒護病房隔壁床的病友爆料，指控北檢檢察官要沈慶京「逼害」柯文哲。

北檢指出，依刑事訴訟法第106條規定，「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察，按旬將視察情形陳報主管長官，並通知法院」。承辦檢察官依此規定，將視察情形，併同去年10月18日上午沈慶京術後首次提訊前之探視情形，以「北檢力端113偵30939字第1139108445號函」，通知台北地方法院，有附件該函文影本及北院收發章戳可憑，檢察官偵查作為符合刑事訴訟法規定，不容惡意曲解。

北檢指出，檢方今年3月12日新聞稿已就部分媒體及某政黨新聞稿，指摘檢察官前往醫院對沈慶京進行「密室審訊」、「濫權逼供」、「淪政治打手」嚴正駁斥，並說明承辦檢察官視察原由，且通知被告三位辯護人在場聽聞視察期間的交談內容，結束前依沈慶京要求，製作訊問筆錄，並由沈慶京及三位辯護人詳閱筆錄簽名附卷。