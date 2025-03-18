金門船長強載岸巡出海遭判3月「太輕」 管碧玲感謝金門地檢提上訴

金門一名王姓男子2024年12月駕駛自用小船返回金門后豐港，岸巡隊安檢人員實施船舶安全檢查時，王男拒檢還開船把安檢人員強載出海，金門地院依妨害公務罪判王男3月徒刑，金門地檢署今天提出上訴。海委會主委管碧玲今晚在臉書發文感檢方上訴，並期待未來法官有嚴懲的判決。

「要非常感謝金門地檢署，他們提起上訴，捍衛海巡執法的尊嚴，讓我們感到振奮」管碧玲說，日前接獲金門地方法院判決，為逃避海巡安檢而強行把執法海巡載出港的惡行人犯，只輕判3個月，可易科罰金，「我心中有深深的遺憾」。

管碧玲表示，今天得知金門地檢署王柏敦檢察長，已經對本案提起上訴，從王檢察長的上訴理由，顯示檢察長充分了解海巡執法的風險，不但詳述弟兄所冒的生命危險，還看到這種行為可能造成的國安風險，可以說諤諤之言，力陳憂疑之心，其捍衛海巡執法尊嚴與執法安全的浩然之氣，躍然紙上。

管碧玲指出，理由書載明被告王男在海巡人員登船安檢的過程中發動引擎，強載海巡人員駛離港區，海巡人員因受外海風浪顛簸之影響，僅能中斷安檢，各自抓住欄杆以策安全，其犯罪手段惡性非輕，且當時為深夜時段，視線不佳，被告之行為致使海巡署艦隊分署需抽調多艘巡防艇前往馳援，除因突發勤務需耗費國家大量人力、油料及艦艇維護所生費用外，海巡人員攔停船隻、強行登檢過程倘稍有不慎而有人員落海，將致使更嚴重的憾事發生。

管碧玲說，理由書中也說明，金門地區海域為台灣地區的海防前線，緊鄰大陸地區海域，被告駕船逃逸、規避檢查之行為，如航行方向未能掌妥當，很可能將我國海域執法之公務人員一同載往大陸地區海域，衍生不必要之兩岸爭端並嚴重危害國家安全，足認被告此次犯罪所生之危害甚鉅。