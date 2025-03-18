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酒後肢體衝突兩人打死鄰居 手段凶殘各判12年、7年半

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉22歲陳姓男子於2023年與游姓、陳姓友人聚餐，酒後起口角遭對方聯手拳打腳踢，倒臥民宅前傷重不治。此案由國民法官參與審理，花蓮地方法院今天下午4時宣判，將行凶的游男、陳男皆依傷害致人於死罪分別判刑12年、7年6個月，全案可上訴。

花蓮地院指出，29歲游姓男子與被害人是鄰居，32歲陳姓男子則是游男的朋友，3人酒後發生口角、肢體衝突，游男在2023年7月29日1時42分，看到被害人拿菜刀要找陳男，游男便用身體撞被害人，被害人菜刀掉落地面，游用力推人，導致被害人頭部撞到一旁停放的計程車而倒地。

游男仍繼續徒手毆打被害人頭部，陳男也以手掌揮擊被害人臉部；游男還返家持無殺傷力槍枝，在現場對空鳴槍後，持槍對著被害人頭部、身體撞擊。

被害人經友人攙扶返回住處後，游男與陳男怒氣未消，跑到被害人住處前庭院叫囂，被害人出言回嗆，游男再次用身體撞擊被害人，使被害人撞到停放於該處的機車後座扶手鐵架而倒地，陳男在旁對被害人嗆聲助勢，游再徒手毆打被害人頭部3拳，造成被害人倒地不起，並出現頭部受重創而呼吸困難。

游男拉住被害人一腳腳踝在地上拖行8公尺到鄰近道路，再踹踢被害人，本來還想拿路旁水溝蓋、石頭再攻擊，在場親友見狀趕緊阻攔。其他人見被害人嘴巴直流鮮血、意識不清，旋撥打119報案，送醫急救後，被害人因創傷性硬腦膜下出血併顱骨骨折，及缺氧性腦病變而不治。

花蓮地院依據兩名被告陳述、相關證人證述、監視器錄影畫面、通訊軟體對話紀錄截圖等證據，認定兩名被告犯罪事實明確。認定游男所為欠缺必要性且手段凶殘，犯後態度不佳；陳男叫囂、嗆聲，屬於共犯為攻擊行為助勢，犯後態度也不佳，因此各判刑12年、7年6個月。

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花蓮縣秀林鄉22歲陳姓男子2023年與游姓、陳姓友人聚餐，酒後起口角遭對方聯手拳打腳踢，傷重不治，花蓮地方法院今天宣判。本報資料照片
花蓮縣秀林鄉22歲陳姓男子2023年與游姓、陳姓友人聚餐，酒後起口角遭對方聯手拳打腳踢，傷重不治，花蓮地方法院今天宣判。本報資料照片

國民法官 花蓮 被害人

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