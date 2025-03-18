「高及腰際」大犬掙脫牽繩撲咬女童 退休婦涉過失傷害被判刑

比特犬接連傷人引發社會關注，台北市士林區先前有一名婦人牽行「高及成人腰際」的大犬外出，犬隻失控掙脫牽繩，撲向同樣在遛狗的父女，女童將愛犬抱起卻閃避不及，遭大犬撲咬，胸、腿皆受傷，婦人矢口否認釀傷，士林地方法院依過失傷害罪判刑30日。

判決指出，康姓女子2023年5月24日上午7時許牽著愛犬行經台北市士林區中社路二段一處巷內，韓姓父女同樣牽行犬隻經過，康女疏未注意導致愛犬掙脫牽繩，突撲向牽狗的韓姓女童，韓女見狀抱起自家愛犬，卻遭康女愛犬撲倒抓咬，導致左大腿受撕裂傷、右小腿及右胸受抓傷。

韓父事後將韓女送醫治療並驗傷，向警方報案提告過失傷害罪，檢警介入調查，康女否認有過失傷害犯行，但願照診斷證明所示賠償，士林地檢署偵結依過失傷害罪嫌起訴康女。

法院審理期間韓女依然否認犯行，辯稱不知道有人受傷，「只知道我的狗跟他（韓女）的狗有衝突，我也阻擋了，沒人跟我講有人受傷」；韓女證稱「我在遛狗，他（康女）的狗突然衝過來，咬我和我的狗」、「牠跳到我身上抓我」等。

法官認為，康女在偵審中皆坦承犬隻有掙脫牽繩，往韓女方向撲去，並圍繞韓女吠叫，且事後經韓父聯繫告知愛犬傷人後，康女也為愛犬更換牽繩並配戴防咬嘴套，顯見康女所謂「不知犬隻傷人」是卸責之詞，並不可採。

另依韓父提供的康女愛犬照片，可見該犬屬大型犬種，站立時高度可達一般成人腰際，對於被他人拍攝即有作勢攻擊行為，顯然具有獸性或潛在攻擊性，康女自應防止犬隻無故侵害他人生命、身體、自由或財產，以符合動物保護法規定。