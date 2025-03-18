東縣前議員嚴惠美涉賄二審維持有罪 胞姊改判無罪

前台東縣議員嚴惠美和胞姊嚴亞美涉現金賄選，二審嚴惠美維持判處有期徒刑4年；嚴亞美則改判無罪。全案還可上訴。

這屆縣議員選舉，東海岸無黨籍平地原住民嚴惠美以些微差距當選，但事後遭對手指她和胞姊、前縣議員嚴亞美涉嫌現金賄選，向法院提出當選無效；同時台東地檢署也展開刑事偵辦。

嚴惠美去年2月間遭高等法院花蓮分院判處當選無效，遭取消縣議員資格。刑事部分，一審判決嚴惠美有期徒刑4年、褫奪公權4年，嚴亞美則判4年6個月徒刑、褫奪公權5年，姊妹不服上訴。

日前花蓮高分院審理，認為嚴惠美透過握手方式隱密交付現金，雖屬「行求」階段，未達「交付」程度，但仍構成犯罪，維持原判決；至於嚴亞美部分，因母子證詞未明確指控其行賄，僅提及她同行，且無具體行為證據，依據無罪推定原則，改判無罪。全案還可上訴。

嚴亞美原為台東第16屆縣議員，積極尋求17屆連任，未料，因民國96年間車禍肇事，判處有期徒刑10月，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，因此遭取消參選資格，轉而全力輔選胞妹嚴惠美，但因幫胞妹賄選被判有期徒刑3年6個月定讞，入監服刑。