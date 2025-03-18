一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

旅美教授陳時奮對政治評論家趙君朔提告誹謗，否認使用「翁達瑞」以外的帳號，趙告陳誣告不成聲請自訴。台北地院認為，陳確有可能掌控、使用多個帳號卻對趙提告，裁准趙裁定確定30日內，可就陳的誣告罪提自訴。

陳時奮以筆名「翁達瑞」批判新竹市長高虹安的博士論文為抄襲，高告陳誹謗不成、陳反自訴高誣告罪，一審高有罪，案件上訴；同一手法，陳時奮與趙君塑纏訟，法院認定陳犯誣告罪、犯罪嫌疑重大，裁准進入審判。

趙君朔認陳時奮除「翁達瑞」外，使用「Steve Cohen」、「Mike Windrom」帳號，上網指「用翁達瑞帳號還有被我抓到證據也是陳時奮開的假帳號」、「他用假帳號來恐嚇我但什麼也查不出來」、「陳時奮假帳號玩不暱」、「這是你第N個假帳號來鬧」，陳認為趙妨害名譽提告，在狀子中稱「從未使用『翁達瑞』以外的帳號」。

趙君朔說，陳時奮謊稱「從未使用『翁達瑞』以外的帳號」為虛構，構成誣告罪，「趙君朔是否構成誹謗罪」與「陳時奮是否構成誣告罪」無關，他的言論就算誹謗，也不能免除陳的誣告罪責。

法院調查，趙君朔2021年12月15日發文，陳時奮以「翁達瑞」的帳號留言又刪除，3分鐘後「Steve Cohen」發布剛剛刪除的一樣的貼文；趙點入發現「Steve Cohen」更名為「Mike Windrom」，且「Steve Cohen」與「Mike Windrom」臉書帳號網址一樣。

法官認為，趙表示陳與「Steve Cohen」留言一致且發文時間近，「Steve Cohen」先前留言也提及要揭發趙遭紐約大學開除，可見陳、「Steve Cohen」都是知悉趙就讀學位詳情的人，「Steve Cohen」帳號可能由陳掌控、使用。

法官調查，陳時奮自幼成長在嘉義，「Mike Windrom」曾在臉書詢問嘉義市醫院進行抗原檢測的事，「Steve Cohen」回覆，「Mike Windrom」就感謝，懷疑「翁達瑞」、「Steve Cohen」、「Mike Windrom」3個帳號為同一人掌控、使用，如果陳明知3個帳號由他掌控仍以「從未使用『翁達瑞』以外的帳號」申告趙君朔，即涉誣告罪。

裁定表示，趙君朔是否誹謗與陳時奮是否誣告無必然關係，何況，檢方以陳2024年7月出境即未返國的理由就陳被控誣告罪不起訴，如理由可採，豈非案件都可以「拒不回國」或「逃匿」得到檢察機關的有利認定？