士林樣品屋拆除出包釀1死 川普工程實際負責人賠百萬緩刑2年

川普工程公司實際負責人張男去年承攬台北市士林區一處房屋銷售接待中心拆除工程，雇林男等人施作，林男操作機具導致建物2樓樓板塌陷，越南籍移工潘男當場遭重壓慘死，士林地院昨宣判張男徒刑5月、緩刑2年，法人罰金10萬元。

起訴指出，川普公司登記負責人為溫女（另不起訴處分），實際負責人為張男，張男負責現場指揮、監督、管理工作；張男在承攬士林區福港街接待中心拆除工程時，雇林男操作油壓粉碎機，雇越籍潘男及另名身分不詳的外籍移工（違反就業服務法部分另簽分偵辦）負責操作小型挖土機。

2024年3月30日下午1時許，林男操作機具執行拆除作業時，疏未指派專人指揮監督拆除作業，也未注意控制建物鋼骨結構穩定，又未對鋼構件採取防止倒塌措施，導致建物2樓樓板塌陷，在樓板下方施作的潘男遭重壓，當場因多重性創傷慘死。

林男及另名不詳移工案發後逃逸，士林地檢署對林男發布通緝至今，案經檢方偵辦，認張男涉嫌違反職業安全衛生法及刑法過失致死罪，應從重處斷，法人川普公司涉嫌違反職業安全衛生法，應予以論處罰金，偵結依法起訴。

判決指出，張男身為公司、工程負責人，本應履行職業安全衛生相關法定義務，事前卻未擬定作業計畫，未派專人指揮監督，未落實防止職業災害發生，漠視法令，致潘男死亡。