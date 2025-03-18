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雲云董事長曾志新殺人再自殘 送醫治療出院後羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

雲云科技董事長曾志新疑不滿公司梁姓技術長竊取機密，購買主廚刀放在辦公室，在梁談離職當日，涉持主廚刀猛刺梁多刀致死，檢察官昨晚複訊曾志新，依殺人罪向法院聲請羈押禁見，台北地院今開羈押庭，裁定羈押禁見。

檢警追查，曾志新今年2月26日在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室，他辦公室中的「死亡筆記」記載多人名字，則是與梁親近之人，曾供稱，沒有要殺害他們，他買刀想殺梁，但沒有寫上名字。

曾志新、梁姓技術長與人資長盧姓男子今年3月7日在會議室談辦理離職事宜，曾要求梁刪除公開文章，但未獲得回應，竟走到梁的後方，並從上衣拿出主廚刀，猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命徵象送醫不治，曾則自殘送醫，保住性命。

檢方會同法醫相驗，梁姓技術長頸部、背部等全身有10多處刀傷，依殺人罪偵辦曾志新，曾因也負傷案發後在醫院治療多日後，昨天出院移送台北地檢署追查刑責。

雲云科技董座曾志新（中）殺人後自殘，裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
雲云科技董座曾志新（中）殺人後自殘，裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

名字 殺人 辦公室

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