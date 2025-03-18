代辦車禍詐保近500萬元 牛埔幫要角遭訴
牛埔幫劉姓要角等人宣稱能替車禍民眾向對造保險公司協商理賠金，涉用不實估價單、收據詐保，詐得近新台幣500萬元，新北檢近日依組織犯罪等罪嫌起訴劉男等共12人。
根據起訴書，劉男與小弟等人共組詐欺集團，以法律顧問名義，宣稱協助處理車禍理賠洽談事宜。若民眾出車禍，可以協助代表出面，向對方的保險公司商談理賠金額。
劉男等人接獲委任後，提出不實估價單、醫療收據等向承保對造保險事故的產險公司協商，主張應賠單據所列金額，並指派小弟穿黑衣褲到場施壓，恫嚇保險公司承辦人，暗示是黑幫成員，要求保險公司接受協商。
檢方調查，產險公司依據提出單據出險，劉男分得保險理賠金377萬餘元，其他人分別獲得9萬到25萬不等，幫忙到場助勢的小弟每次出席可獲2000元，其中，最高者為1萬6000元，最低者為8000元。
劉男等12人偵查中坦承犯行，新北地檢署檢方依組織犯罪防制條例、刑法詐欺取財、偽造文書、恐嚇等罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言