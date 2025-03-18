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影／「公益」直播主涉賣假LV金飾詐騙網友 胡凱彬被逮羈押禁見

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化警方全力打詐，營造公益形象的直播主胡凱彬涉嫌販售仿冒香奈兒等名牌「金飾」詐騙網友，警方組成專案小組查緝，逮捕17人並查獲教訓集團成員的棍槌、刀械等物，警詢後依涉犯詐欺等多項罪嫌移送偵辦，胡凱彬已被羈押禁見。

彰化縣警察局今發布打詐成果，局長陳明君說，去年底迄今約3個月，彰化縣詐騙案件數下降4成，財損金額減少5成，因詐騙容易獲暴力，遭黑幫勢力滲透，彰警2、3月執行全國掃黑肅槍專案，查獲161名詐團成員、73名治平專案對象，查扣不法所得逾4千萬元，成功攔阻7500多萬元詐騙款項及1處槍械改造工廠、14支改造槍枝。

警方查緝黑幫滲入詐騙，最受矚目的是胡姓直播主胡凱彬，被稱作直播界男神，在新冠疫情期間贈送3萬個口罩、送物資給彰化家扶並協助義賣燈籠，去年底獲知一名女員工在宿舍拉K，還和一名員工一起吸毒，胡帶5、6名員工衝進宿舍打人，教訓員工影片在很多社群瘋傳，被打到全身多處瘀青的女員工報案提告胡涉殺人未遂及傷害罪。

員林警分局長吳詠傑表示，去年12月接獲報案，指稱胡姓直播主率眾私刑圍毆離職員工，分局成立專案小組偵辦蒐證，發現直播團隊旗下有多名成員經常藉勢藉端、聚眾鬧事，還涉嫌販賣LV、香奈兒等名牌仿冒品，明知現在金價飆漲，在直播中用話術詐騙民眾下標購買並以為撿到便宜貨，藉此謀取暴利。

員林警分局會同刑事警察局智慧財產權偵二隊、員林稽徵所查緝，帶回胡姓直播主等17人，查扣球棒、刀械、玩具槍等物，警詢後依涉嫌詐欺、殺人未遂、傷害、商標法、組織犯罪條例等移請偵辦，徹底瓦解不法組織。

彰化警察局長陳明君說，犯罪集團近來多角化經營，黑幫從暴力討債、擄人勒贖等犯罪牟利手法，改以詐騙獲取不法利得，並滲透到各行各業去扮演地政士、代書等各領域角色進行詐騙，警方除定期公布打詐儀表板，喚醒民眾防詐意識，也將持續向犯罪集團宣戰，以維護彰化縣治安。

彰化縣警察局長陳明君查看各分局打詐成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣警察局長陳明君查看各分局打詐成果。記者簡慧珍／攝影

直播主 詐騙

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