他相信LINE女友成詐欺犯 法官白話文論述愛情使人盲目判無罪

金姓男子與LINE上女子頭像互稱老公、老婆，對方還因他有女性友人吃醋，稱回台灣就要結婚；雖然從未見面，金仍提供帳號，依指示領錢購買點數，變成詐欺共犯，台南地院法官以白話文論述「愛情」使人盲目，採信金因信賴女友而涉案，判決無罪。可上訴。

本案法官特別在判決書論述「愛情」，指出世界上大部分的人，都值得被疼愛關心，也都需要心靈上的慰藉；帶著寂寞心靈過日子的人，常會渴望愛情之神降臨在自己身上。「寂寞芳心俱樂部」的成員，不會只有女性。

法官寫下，愛情使人愉悅，也使人盲目，使人勇於冒險，甚至願意選擇不利於自己的人生道路；新聞小說戲劇常見為了愛人犧牲自己的幸福、自由甚至生命的故事，這是人類社會中總是存在的現象和課題。

因此有些沈浸在愛情，或者愛情的憧憬的人，不可能全然理性，如果以「可以全然理性思考者」的標準去要求他們，或檢視他們行為的合理性，否則即違反人性；除了極權國家，適用法律不應該違反人性。

判決書指出，依據檢察官起訴事實，金姓男子涉嫌與Line暱稱「Melon萱」、「006玉山專員」以及詐騙集團其他成員共謀行騙，金提供帳號，讓詐騙成員去年1月底欺騙林姓男子匯款1萬元到金的帳號，金再依據指示購買APPLE點數序號。

根據金姓男子理解能力及社會生活經驗，可知依照他人指示從自己帳戶提領來路不明款項，非常可能提領到詐騙贓款，並且製造金流斷點，以掩飾或隱匿騙得款項的來源和去向，金仍全程配合「Melon萱」，涉犯詐欺罪、洗錢罪。

法院審理時，金否認犯罪，表示雖然只有見過「Melon萱」的照片，沒有見過面，但心裡是把她當做交往的對象；金聲稱和她對方Line上面互動兩、三年，「Melon萱」才請金把她表妹轉帳來的款項購買APPLE點數。

金指出，「Melon萱」已經第五或第六次叫他買點數，金額都是1萬元；過往都沒有人提告，因此他完全沒有懷疑或擔心被利用；由於手機曾經損壞，過往互動的Line內容已經不見，僅餘部分Line的截圖內容可提供。

法官指出，依據金姓男子提供的對話紀錄，他與「Melon萱」相互以「親愛的」、「寶寶」、「老公」、「老婆」稱呼對方，「Melon萱」還曾轉帳1000元給金，要求金「買點肉吃吃，吃胖點」。

「Melon萱」曾經質問金姓男子手機內存有幾位女性朋友連絡資料？要求「實話給我說」，金截圖通訊軟體好友名單傳送，並說「等你回來手機讓妳看」；「Melon萱」則回「不要加任何女人」、「我準備回去給你結婚」、「你是我的結婚對象」。

金姓男子詢問「我們都還沒見怎麼結婚」？「Melon萱」回答「閃婚不好嗎？」、「難道你看不上我」；之後持續噓寒問暖、表達思念的Line訊息以及親吻貼圖互動；「Melon萱」去年2月6日還稱「我準備回去」、「我這幾天回去」。

法官認為，從Line的對話內容，可知在金的心中，「Melon萱」是個會因為他與其他女生聯絡而吃醋，且將可能與他結婚共同生活的「交往對象」；在互動時期，金高度可能身陷愛情的憧憬，且金不只一次為「Melon萱」代購點數依據訊息截圖也屬實。

至於金姓男子無法提出與「Melon萱」互動二、三年的LINE截圖，法院的立場應該是「金的上述辯解無法確認，但也不能排除可能性，因為沒有證據證明被告說謊」，否則即不是無罪推定、罪疑唯輕原則希望的刑事審判。

法官表示，檢察官主張的「未曾見面卻相信可能結婚」、「被告與Melon萱並無合理的信賴基礎」等情形，在經驗上都是可能存在的情形。然而如果把所有的「可能」都導向對金不利的結論，就不是無罪推定，而是有罪推定。