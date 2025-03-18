5歲童跌進滾湯鵝肉湯...彰化法院判處臨時照顧者者3月徒刑和賠償

彰化縣張姓女子帶5歲男童到某鵝肉店借用坐式廁所，男童上完廁所出來掙脫張女的手往前奔跑，不慎絆到一鍋滾燙大湯鍋並跌坐其中，送醫診斷下肢驅體20%二度以上燙傷，排汗功能永久受損。彰化地方法院結案，依過失致重傷害判處張女有期徒刑3月定讞。

張女除了被判徒刑，彰化地院也依當事人請求損害賠償，判決應賠償男童212萬5005元，男童的父母各20萬元。

判決書指出，張女曾擔任男童保母，2021年元月男童被父母有事外出，即請友人代為照顧，因友人家是蹲式馬桶，男童不會使用，張女自願帶到附近鵝肉店借廁所上大號，上完廁所男童出來被張女牽著，忽然掙脫往前跑，跑到廚房絆到其中一鍋滾燙的湯後跌坐熱湯裡，造成雙下肢軀幹臀部燙傷三度燙傷全身表面積20％，其中3.5％體表面積是二度的重傷害。

男童及父母主張，張女雖非男童的正式保母，但主動帶男童到鵝肉店上廁所，應知廁所後方廚房是禁止進入，但照顧過程中未盡到應有的監督與保護責任，應對發生意外導致男童受重傷害負有完全責任，因此請求醫療費用、精神慰撫金、父母因照顧孩子蒙受損失的收入賠償共450餘萬元。

鵝肉店老闆娘證稱，意外事故發生地點的走道是儲藏室跟廚房之間的走廊，主要做為煮鵝及鵝肉湯冷卻，再將鵝肉湯放入冷凍庫內使用，沒對外開放，本件事故發生前，張女曾經多次帶男童到鵝肉店上廁所，上完廁所再走到事發走道，進到廚房跟她打招呼。

張女自陳，男童是他一手帶大，發生意外事故前，曾帶男童到鵝肉店上廁所，先前都是這樣，所以當男童吃完飯又要上廁，她就帶他去。