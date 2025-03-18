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「殿堂級可頌」八月堂董座控前夫違約索2500萬獲賠500萬 上訴吞敗原因曝

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

號稱「殿堂級可頌」八月堂董事長劉佳雯與前夫吳企鎧離異後，指控吳違反協議書約定，侵害商標權，使外界誤認吳是八月堂經營者，害她喪失統一時代百貨門市契約權利，損失千萬貨款，提告要求吳給付2500萬元違約金。台北地方法院判吳賠償500萬元，台灣高等法院今駁回劉佳雯上訴。

2016年成立的八月堂，由劉佳雯、吳企鎧共同創立，商標登記於劉佳雯名下；劉女提告主張，吳企鎧因涉及諸多違法情事，2019年3月被免除總經理職務，雙方也簽訂協議書，約定吳應履行的各項義務。

劉佳雯指出，吳企鎧委託律師向各大百貨、商場發函，宣稱「劉佳雯僅為創達公司借名登記關係下之掛名董事長」、「吳企鎧創立之八月堂品牌」，意圖使人誤認吳企鎧才是八月堂經營者、商標權使用者。她表示，吳至今未依約交付文件、清點公司機器和設備，還惡意移除雙方共有儲存商業機密的雲端權限，並擅自開設八月堂快閃店、設立「八月本舖」販售與八月堂相同的產品，已被判決侵害商標權。

吳企鎧反駁，前妻假借協商離婚，要求他到公司總部談判，他到場後發現多名黑衣人在場，他被迫簽署協議書退出公司及八月堂經營權，他也曾提出協議書無效訴訟，但因無力繳交裁判費而被駁回。吳認為協議書已明定違約金為500萬元，沒有「累計」約定。

北院根據簽訂協議書現場畫面，雙方律師皆在場討論、磋商，吳企鎧未被強迫；依協議書內容、雙方討論過程，認為約定違約金為500萬元，並沒有逐條計算的意思。北院判吳企鎧應賠償500萬元，駁回劉佳雯2000萬元賠償的請求，劉女不服，就敗訴部分上訴。

高院認為，從雙方簽訂的協議書來看，無法認定應按違反義務的個數，累計違約金金額，另參照協議磋商錄音，因劉女的律師考量吳可能僅違反其中1項義務，此種情形仍應給付違約金，且違約金應適用於任一方違約的情形，條款並沒有按違反義務個數累加計算的意思。

高院從雙方磋商違約金金額的過程中，認定500萬元為違約金總額，依照契約的文義、體系、歷史及目的解釋，無從認定違約金應按違反契約義務個數累加計算，因此維持一審判決，駁回上訴。劉佳雯仍可上訴。

號稱「殿堂級可頌」八月堂董事長劉佳雯與前夫吳企鎧離異後，雙方民事爭議未歇。圖／聯合報系資料照
號稱「殿堂級可頌」八月堂董事長劉佳雯與前夫吳企鎧離異後，雙方民事爭議未歇。圖／聯合報系資料照

律師 提告 統一時代百貨

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