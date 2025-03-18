網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

台北市接連發生比特犬跳車咬人案，動保處對飼主徐男重罰共20萬元，昨知名粉專「法律白話文運動」營運長徐書磊聲明，飼主是其父親，對造成社會紛擾不安深感抱歉，事件看似落幕，未料今晨再有網友貼文，直指飼主徐男是信用破產的詐欺慣犯。

針對網友貼文指控，飼主徐男今午接受「三立新聞網」採訪，坦言網友挖出的判決書是真的，但大家可以去找判決主文，他都是被判無罪，沒有前科在身，也沒有欠債，養狗防身是無稽之談，他單獨外出次數更頻繁。

警方調查，60歲徐男3月6日上午駕車載犬外出，在台北市文山區萬美街，愛犬誤觸車窗按鈕跳車咬人；3月17日上午徐男再次載犬外出，在台北市大安區臥龍街，愛犬再次開窗跳車咬人。兩起事件發生，傷者皆暫不提告，動保處昨以5萬元、15萬元共重罰20萬元。

臉書專頁「法律白話文運動」營運長徐書磊昨深夜聲明，指飼主是其父親，父子已久未同住，案發時不在車上，但作為車主，仍深自檢討未能即時要求父親妥善管理傷人的比特犬「Lucky」；飼主正與兩名受害人談賠償事宜，也會坦然面對動保處裁罰及處分，對於外傳父親透過議員關說一事，動法處已予以駁斥，對於任何試圖透過民代干預行政或司法程序的行為，他予以嚴厲譴責。

今晨再有網友貼文指出，比特犬飼主本名是住在文山區的「徐堂榮」，在外積欠巨額債款，是信用破產的詐欺慣犯，因案被限制出境，向法院聲請解除出境限制，想去泰國發展，仍遭法院駁回；外傳的議員關說事件，徐堂榮可是「北海岸謝國X的人」；為何要養比特犬，瘋狗剛好可以擋債主。相關貼文再度引起網友關注。

法院公開裁判書顯示，確有男子「徐堂榮」曾涉詐欺、宣告破產並聲請解除限制出境，理由是因案纏訟多年無收入，嚴重影響生存權及工作權，他已完整報告財產狀況，隨訴訟終結，已無在限制出境必要，所以向法院聲請擔保暫時解除限制出境一次，讓他能與友人到泰國創造商機。