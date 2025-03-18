鄰居竊鵝被逮傻眼 他聰明讓「自家鵝身上裝晶片」　

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄郭姓男子和隔壁何姓鄰居都有養鵝，郭卻將何男鵝群的圈養地門板打開，趁鵝群走出圈養地後，郭再驅趕到他的鵝池，不料何男早在鵝隻身上裝晶片，在鵝群中成功找到2隻失竊的鵝隻，高雄高分院依竊盜罪，判郭男拘役40天定讞，得易科罰金。

郭男與何男在大樹區統嶺路飼養鵝隻，因圈養地相鄰，郭男的鵝池採放養，何男則為圈養，僅偶爾會放鵝群出來散步，有幾次何男發現鵝隻短少，懷疑鵝群遭竊，便在圈養的鵝隻身上裝晶片。

2023年6月11日下午，郭男將何圈養地門板打開，讓何男飼養的鵝隻走出來，再將牠們驅趕到自己鵝池，涉嫌竊取2隻價值共1000元。

何男發現鵝隻短少，前往郭男的圈養地討鵝，卻不得其門而入，跟郭討鵝也被拒，前年7月4日，何男氣得向仁武分局報案，辦案人員會同寵物館人員，前往郭男鵝池掃描晶片，當場查獲2隻何男飼養的鵝。

郭男行竊失風被逮，見鵝隻裝晶片當場傻眼，警詢後被依竊盜罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴，並經地院判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日。

郭男不服上訴，他雖承認有驅趕鵝隻，但辯稱是他飼養的，否認犯行。但高雄高分院勘驗監視器畫面和晶片編號等證據，不採信郭男說法，駁回他上訴確定。

何姓男子在鵝隻身上裝晶片，成功逮到鄰居竊鵝。示意圖。本報資料照片
何姓男子在鵝隻身上裝晶片，成功逮到鄰居竊鵝。示意圖。本報資料照片

寵物 成功 竊盜

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