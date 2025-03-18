新竹男酗酒家暴 將飯抹孩子臉上害精神崩潰 母休夫獲准

新竹陳女控訴丈夫酗酒成性，常深夜歸家後找碴吵架，還多次動手家暴。她因受不了搬回娘家居住，未料丈夫在照顧13歲兒子時，竟嫌其吃飯速度慢，將飯塗抹在兒子臉上，導致兒子出現輕生念頭，讓她怒而訴請離婚，新竹地院判准。

陳女控訴，她和曾男2006年結婚，但婚後感情不睦，短短一個月後就協議離婚，兩人2008年再度復婚後，並育有2名子女，不過丈夫酗酒成性，多次飲酒夜歸後，在半夜將她罵醒，不讓她睡覺，甚至多次動手毆打她，還懷疑她外遇，還前往她的工作地點騷擾，當眾出言羞辱她：「最近小王幫妳搬家搬得很開心吧」。

陳女指出，她因不堪忍受長期精神壓力，2024年8月搬回娘家，因居住空間不足，將未成年的兒子暫交由丈夫照料同住，未料社工訪視時，得知丈夫竟會毆打兒子，還因兒子吃飯速度較慢，竟將飯塗抹於孩子臉上，致孩子身心受創，已有輕生念頭，她因此向法院訴請離婚。

庭審時，已成年的子女也出庭作證，證實父親常在家中喝酒鬧事，時常辱罵母親，甚至在母親向法院聲請保護令後，仍未改變惡劣行為。法院審酌後認定，曾男的行為已嚴重影響婚姻關係，符合民法「不堪同居之虐待」之離婚要件，因此判准離婚，並自判決確定日起，每月需支付兒子扶養費1萬元，直到成年為止。

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