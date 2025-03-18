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代辦車禍調解詐保485萬 牛埔幫大哥等12人起訴
牛埔幫大哥劉泰銘共組車禍保險詐團，取得租車期間發生車禍的民眾授權，指派「黑衣人」持不實估價單或醫療收據，前往各產險公司浮報車損或醫療賠償，逼迫承辦人理賠，前後得手16次，共詐領485萬元。新北地檢署依加重詐欺、組織犯罪等罪嫌，起訴劉男、7名小弟及4名共謀犯案的租車業者。
檢警調查，劉男在牛埔幫主要地盤北市中山區，成立「通和法律顧問」公司，標榜「專業車禍事故、車險理賠協商」，招攬發生車禍民眾，聲稱可爭取最高金額傷者工作損失和精神賠償、車輛折價損失，或計程車、租賃車營業損失，並強調和解成立、保險公司撥款至當事人帳戶後，才收取「服務費用」。
取得車禍當事人委任後，劉男等人便開立各式各樣灌水的車輛維修估價單或醫療支出費用，如將1、2萬元修車費灌水至10倍以上；或車禍民眾輕微皮肉傷，卻開立3、40萬元雷射除疤和手術後醫療級除疤、除斑用保養品醫療費用，向車禍對造當事人產險公司索賠。
協商賠償金額時，劉男以每次2000元的報酬，指派上述7名小弟前往現場助陣、威嚇對方，暗示自身黑幫背景，威脅產險公司接受賠償金額，依提出的單據出險；承辦人員就算明知高出行情太多，忌憚之下只能同意，事後再向公司反映，經查富邦、國泰、新光、和泰、第一、泰安、中信、新安東京、旺旺友聯多家產險公司受害。得手後，劉男等人再向當事人抽成分潤。
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