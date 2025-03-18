快訊

台南男闖平交道遭普悠瑪輾斃 部分列車班次延誤

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

家寧再發4點聲明 揭頻道公司營運狀況曝「與Andy每月領相同薪資」

聽新聞
0:00 / 0:00

代辦車禍調解詐保485萬 牛埔幫大哥等12人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

牛埔幫大哥劉泰銘共組車禍保險詐團，取得租車期間發生車禍的民眾授權，指派「黑衣人」持不實估價單或醫療收據，前往各產險公司浮報車損或醫療賠償，逼迫承辦人理賠，前後得手16次，共詐領485萬元。新北地檢署依加重詐欺、組織犯罪等罪嫌，起訴劉男、7名小弟及4名共謀犯案的租車業者。

檢警調查，劉男在牛埔幫主要地盤北市中山區，成立「通和法律顧問」公司，標榜「專業車禍事故、車險理賠協商」，招攬發生車禍民眾，聲稱可爭取最高金額傷者工作損失和精神賠償、車輛折價損失，或計程車、租賃車營業損失，並強調和解成立、保險公司撥款至當事人帳戶後，才收取「服務費用」。

取得車禍當事人委任後，劉男等人便開立各式各樣灌水的車輛維修估價單或醫療支出費用，如將1、2萬元修車費灌水至10倍以上；或車禍民眾輕微皮肉傷，卻開立3、40萬元雷射除疤和手術後醫療級除疤、除斑用保養品醫療費用，向車禍對造當事人產險公司索賠。

協商賠償金額時，劉男以每次2000元的報酬，指派上述7名小弟前往現場助陣、威嚇對方，暗示自身黑幫背景，威脅產險公司接受賠償金額，依提出的單據出險；承辦人員就算明知高出行情太多，忌憚之下只能同意，事後再向公司反映，經查富邦、國泰、新光、和泰、第一、泰安、中信、新安東京、旺旺友聯多家產險公司受害。得手後，劉男等人再向當事人抽成分潤。

牛埔幫老大劉泰銘（右二）組成汽車保險詐團，持不實單據辦理理賠施壓多家產險公司出險，涉嫌詐領保險金遭新北檢起訴。記者王長鼎／翻攝
牛埔幫老大劉泰銘（右二）組成汽車保險詐團，持不實單據辦理理賠施壓多家產險公司出險，涉嫌詐領保險金遭新北檢起訴。記者王長鼎／翻攝

估價單 保險 車禍

延伸閱讀

防疫保單理賠金若未獲再保理賠 富邦金估富邦產今年頂多再提損6億

2024年海外突發疾病 感冒…最常見的理賠

嘉義男疑製造自撞意外致母亡 涉詐保千萬嘉檢聲押

看電影遭灌水！ 2國中生破千元買「電影票+飲料餐點」 業者認疏失：全額退費

相關新聞

5歲童跌進滾湯鵝肉湯...彰化法院判處臨時照顧者者3月徒刑和賠償

彰化縣張姓女子帶5歲男童到某鵝肉店借用坐式廁所，男童上完廁所出來掙脫張女的手往前奔跑，不慎絆到一鍋滾燙大湯鍋並跌坐其中，...

「殿堂級可頌」八月堂董座控前夫違約索2500萬獲賠500萬 上訴吞敗原因曝

號稱「殿堂級可頌」八月堂董事長劉佳雯與前夫吳企鎧離異後，指控吳違反協議書約定，侵害商標權，使外界誤認吳是八月堂經營者，害...

影／九州博弈「小谷」2億交保 今步出看守所講了三句話

台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今...

鍾小平告發劉世芳涉外患罪 被追問傅崐萁競選小物 鍾：檢調早就在查

內政部長劉世芳日前在民進黨「人民是頭家」政策宣講喊出，「台灣中國一邊一國」國民黨台北市議員鍾小平今到台北地檢署告發劉世芳...

他相信LINE女友成詐欺犯 法官白話文論述愛情使人盲目判無罪

金姓男子與LINE上女子頭像互稱老公、老婆，對方還因他有女性友人吃醋，稱回台灣就要結婚；雖然從未見面，金仍提供帳號，依指...

鄰居竊鵝被逮傻眼 他聰明讓「自家鵝身上裝晶片」　

高雄郭姓男子和隔壁何姓鄰居都有養鵝，郭卻將何男鵝群的圈養地門板打開，趁鵝群走出圈養地後，郭再驅趕到他的鵝池，不料何男早在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。