影／九州博弈「小谷」2億交保 今步出看守所講了三句話

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今，因陳羈押期將屆滿，台中地院昨裁定以2億元交保，陳家人在上午以台銀支票辦好程序，陳在上午11時許離開台中看守所，還說「對法院有信心」等3句話。

涉及九州博弈案的陳政谷昨天獲台中地院以2億元裁定交保，陳家人委由律師今早10時許在台中地院以台灣銀行的支票，辦好交保程序。

陳政谷在今天上午11時35分步出台中看守所，陳被媒體問到「離開看守所後第一件事要做什麼」、「針對洗錢、行賄的罪名」等問題時，陳先向媒體說「辛苦了」，緊接著說「這是私人的事情」，及「對法院有信心」後，即搭上俗稱「阿法」的7人座休旅車離開，陳離開看守所時，態度輕鬆。

台中地院考量，此案犯罪情節、犯罪所得、被告身分、地位、職業、資力、身體狀況、已遭扣押財產、案訴訟進行程度，及此案保全被告、確保訴訟程序、落實國家刑罰權等公益目的後，裁定陳以2億元保證金擔保。

另輔以限制出境、出海8月，每周兩天向指定派出所報到，不得與同案被告或證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，應可對陳產生相當程度的心理約束力，可確保後續審判、執行程序進行，而無羈押的必要。

中院指出，若陳政谷未能在本月21日下午2時前，提出2億元保證金，則前述因具保形成的拘束力即不存在，而不足以替代羈押，即仍認有繼續羈押之必要，應從本月23日起，延長羈押2月，禁止接見、通信、受授物件。

台中地檢署表示，尚未收到裁定書，收到再決定是否抗告。

台中地院裁定天價交保金，除了陳政谷之外，還有2023年間國泰洋酒逃漏稅案，國泰洋酒的老總劉榮祺，以及同案被告金錢豹的創辦人袁昶平，都是以1億元交保，二人都在數小時內即湊足保金。

陳政谷（右）涉及九州博弈案，法院裁定以2億元交保，陳今早在律師陪同下，步出台中看守所。記者陳宏睿／攝影
陳政谷（右）涉及九州博弈案，法院裁定以2億元交保，陳今早在律師陪同下，步出台中看守所。記者陳宏睿／攝影

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