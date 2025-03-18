鍾小平告發劉世芳涉外患罪 被追問傅崐萁競選小物 鍾：檢調早就在查

內政部長劉世芳日前在民進黨「人民是頭家」政策宣講喊出，「台灣中國一邊一國」國民黨台北市議員鍾小平今到台北地檢署告發劉世芳涉內亂外患罪，現場媒體追問，鍾小平爆料國民黨立法院黨團總召傅崐萁贈送修容小物，導致檢調直奔花蓮搜索，鍾小平澄清，檢調早就在查辦。

鍾小平今早到北檢告發劉世芳，鍾指出，劉世芳3月16日出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會，竟喊出「台灣中國一邊一國」，劉世芳身為內政部長拿中華民國俸祿，卻公開喊「一邊一國」，根本為選舉毀憲亂政，因此告發劉世芳涉犯內亂外患罪。