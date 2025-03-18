聽新聞
0:00 / 0:00
鍾小平告發劉世芳涉外患罪 被追問傅崐萁競選小物 鍾：檢調早就在查
內政部長劉世芳日前在民進黨「人民是頭家」政策宣講喊出，「台灣中國一邊一國」國民黨台北市議員鍾小平今到台北地檢署告發劉世芳涉內亂外患罪，現場媒體追問，鍾小平爆料國民黨立法院黨團總召傅崐萁贈送修容小物，導致檢調直奔花蓮搜索，鍾小平澄清，檢調早就在查辦。
鍾小平今早到北檢告發劉世芳，鍾指出，劉世芳3月16日出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會，竟喊出「台灣中國一邊一國」，劉世芳身為內政部長拿中華民國俸祿，卻公開喊「一邊一國」，根本為選舉毀憲亂政，因此告發劉世芳涉犯內亂外患罪。
上周檢調直奔花蓮，搜索傅崐萁住處旁的李姓員工住所，外界質疑鍾小平曾經爆料傅崐萁送修容組小物給同黨立委，今媒體追問此事。鍾小平澄清表示，「謝謝給我澄清機會」，檢調在數個月前就在追查競選小物，並非爆料才有動作，「栽贓我幹嘛？」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言