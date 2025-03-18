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獨子獲父母贈1800萬被胞妹揭狼行 到手財產全飛了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄王姓老翁夫妻寵愛獨子，將價值950萬元的股票及840萬元現金送給愛子，事後夫妻卻發現愛子40多年前竟曾猥褻、性侵胞妹，4年前還因照顧雙親等問題打傷胞妹，氣得兩老提告盼法院撤銷贈與，法官認定，獨子因拉扯胞妹被判拘役20天確定，符合民法撤銷贈與要件，判他要還錢給父母

王姓老翁育有1子3女，本案審理期間他高齡辭世，由另外3名女兒承受訴訟權，此案判決除要求獨子返還840萬元給母親外，價值950萬的股票、現金則返還給3名姊妹。

判決指出，王姓老翁自2001年起，陸續將名下股票、現金贈與給獨子，王姓老翁贈與財產總值共950萬元，王妻則直接送上840萬元現金。

事後王翁夫妻卻發現在40多年前，獨子竟曾向另外兩名女兒伸出狼爪，當時女兒年紀還小，顧及情面隱忍未發，即便長大後，獨子仍企圖向胞妹猥褻。

2021年時，獨子甚至在家中裝設針孔，偷拍胞妹的生活，甚至為了照顧父親，和胞妹產生爭執，兄妹在家中拉扯，最後鬧上法院，胞妹還為此聲請保護令獲准。

兩老發現獨子對胞妹的種種惡行，認為已符合民法撤銷贈與的要件，氣得對獨子提告，要求他歸還父母親贈與的1790萬元財產。

獨子挨告反駁，稱猥褻部分經地檢署調查後，他已獲不起訴，聲請再議也被駁回，胞妹是不滿父親重男輕女，才對他提告跟申請保護令，且他母親失智，是其他胞妹用父母名義提告，早違背父母真意。

高雄地院審理時，法官曾詢問王姓老翁，王翁對於家裡狀況都能清楚回答，也知道請律師提告要求獨子還錢；至於王妻雖有輕度失智，但醫院診斷認知功能穩定，但她知道提告目的，就法院訊問事項能切旨應答，兩人均有訴訟行為能力。

法官認為，獨子雖然被胞妹指控有猥褻、性侵一事，但該案經檢察官調查後，因罪證不足處分不起訴，因此未符合民法故意侵害要件；不過，獨子曾於2021年3月15日晚間8時許和胞妹發生衝突，經法院依傷害罪判刑拘役20天確定，確實屬於故意侵害行為。

法院審理後，認定獨子的傷害行為，與民法撤銷贈與要件相符，父母親要求返還贈與物於法有據，判父母親勝訴，獨子要歸還已獲贈的現金及股票。

高雄一名老夫妻寵愛獨子，贈與近1800萬財產，結果發現獨子40多年前惡行，提告要求獨子返還贈與的財產勝訴。圖／AI生成
高雄一名老夫妻寵愛獨子，贈與近1800萬財產，結果發現獨子40多年前惡行，提告要求獨子返還贈與的財產勝訴。圖／AI生成

提告 母親 父母

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