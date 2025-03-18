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送快篩試劑做公益被檢舉 北市議員秦慧珠獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨台北市議員秦慧珠、與里長郭秀鳳在2022年聯合發送大陸生產的新冠肺炎快篩試劑等生活用品，被檢舉違反公職人員選罷法，秦慧珠到案供稱是做公益。台北地檢署偵結，難認以快篩試劑賄選，給予不起訴處分。

秦慧珠供稱，擔任市議員多年長期為民服務，從事公益活動，經常與里長合辦活動累計上千場，此次是因為新冠疫情而提供快篩試劑，與選舉無關，當天穿的是市議員法定職務背心，沒有候選人服幟，快篩試劑是助理聯絡，不知來源。

郭秀鳳供稱，單純受通知配合秦議員的活動，贈送民眾快篩試劑和口罩，不是要賄選、也沒有競選活動。

活動文宣寫上，秦慧珠議員與郭秀鳳里長聯合致贈快篩試劑，「一般200劑兒童50劑歡迎索取，數量有限，發完為止」。檢方認為，被告發送快篩試劑行為，處在競選開始前夕，現任民代舉辦公益活動與賄選的灰色地帶。

檢方綜觀現場，無直接表達請求選舉支持，也沒有限定有該里、該區投票權的民眾才可領取，路人排隊也可參加領取快篩試劑；證人稱，1歲的孫子吵著要，也有拿到一份，「防疫所需的快篩試劑不會影響到投票意願。」檢方認為，尚難完全推認秦慧珠、郭秀鳳有賄選犯意，給予不起訴處分。朱姓業者向大陸廠商取得快篩試劑，涉違反醫療器材法，已不起訴確定，朱去年11月死亡，全案不起訴。

台北市議員秦慧珠。記者林伯東／攝影
台北市議員秦慧珠。記者林伯東／攝影

快篩試劑 秦慧珠 議員

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