送快篩試劑做公益被檢舉 北市議員秦慧珠獲不起訴

國民黨台北市議員秦慧珠、與里長郭秀鳳在2022年聯合發送大陸生產的新冠肺炎快篩試劑等生活用品，被檢舉違反公職人員選罷法，秦慧珠到案供稱是做公益。台北地檢署偵結，難認以快篩試劑賄選，給予不起訴處分。

秦慧珠供稱，擔任市議員多年長期為民服務，從事公益活動，經常與里長合辦活動累計上千場，此次是因為新冠疫情而提供快篩試劑，與選舉無關，當天穿的是市議員法定職務背心，沒有候選人服幟，快篩試劑是助理聯絡，不知來源。

郭秀鳳供稱，單純受通知配合秦議員的活動，贈送民眾快篩試劑和口罩，不是要賄選、也沒有競選活動。

活動文宣寫上，秦慧珠議員與郭秀鳳里長聯合致贈快篩試劑，「一般200劑兒童50劑歡迎索取，數量有限，發完為止」。檢方認為，被告發送快篩試劑行為，處在競選開始前夕，現任民代舉辦公益活動與賄選的灰色地帶。