假幣商涉替詐團洗錢逾2億元 2首腦遭聲押獲准

橋頭地檢署日前與金融機構合作，偵破以楊姓和劉姓男子為首的假幣商集團涉洗錢案，估計涉案人替詐騙集團洗錢逾新台幣2億元，訊後依加重詐欺等罪嫌聲押楊、劉2人獲准。

橋頭地檢署今天發布新聞稿表示，近日受理多件詐欺洗錢案，被害人均遭投資詐騙並向「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣後，再被詐騙集團透過手法詐騙並將款項轉入詐團指定匿名錢包。

檢方指出，後續在偵辦過程與金融機構合作，由銀行端協助分析集團成員可疑關聯帳戶並提供相關情資，經分析虛擬幣流，估計假幣商成員疑替詐騙集團洗錢達2億755萬多元。

檢方表示，12日對假幣商成員與首腦等10人執行拘提與搜索，查扣1輛名車、名錶、現金96萬多元、金飾及外幣等物，另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494萬多元。

檢方指出，訊後認楊姓、劉姓集團首腦涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、加重詐欺等罪嫌重大，有羈押原因及必要，將2人向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘集團成員及車手則各以10萬元交保，部分人員遭限制住居。