客運司機載到心儀女學生跟騷 府城客運：不再讓他出車

黃姓客運司機因職務之便，多次載到一名女學生，他心生愛慕，除了在車站尾隨搭訕，更以IG、抖音設立多個帳號加女生好友，不斷傳訊，台南地院將他依違反跟騷法判刑2月；府城客運今天說明，黃當時是臨時支援，接到家長告知後，已不再派遣他出車。

台南市府城客運協理林廣和說明，黃姓司機不是公司正式員工，因目前缺大客車司機，客運公司會接受有大客車執照的駕駛報班，當臨時需要支援時，便會請報班的人出車；去年10月接到家長電話，告知請注意這名司機，才知道他居然會從事這種行為。

林廣和表示，依據公路主管機關訂定的「公路汽車客運業防治性騷擾事件處理原則」，客運業者應定期舉辦或鼓勵所屬人員參與防治性騷擾之相關教育訓練，公司也很重視防範性平、性騷擾事件，都會定期為司機安排教育訓練；由於黃姓司機是打工性質，他並沒有參與。

林廣和指出，公司自從接到家長告知後，就不再派遣黃姓司機，不讓他出車，黃可能已轉到其他客運公司，至於公司所屬其他司機，都沒有發生過類似事件。

判決書指出，當時擔任府城客運公車司機的黃姓男子，因駕駛公車多次看到一名女學生，黃心生愛慕，去年9月中以IG向她發出追蹤要求，女生將黃封鎖；但因女學生仍需要搭公車，同年10月25日上午7時許，招手時又遇到黃駕駛的公車。

女學生一發現公車司機是黃姓男子，不敢上車；黃知道她要搭到台南火車站，推估下一班公車的到站時間，趕緊將公車開回總站，在自己勤務結束後，趕往台南火車站。黃掌握女學生行蹤，同日上午8時許，順利跟在她後方，隨後上前搭訕， 讓女生相當驚恐而報警。

之後黃還設立4個不同抖音帳號，再次傳送好友邀請，這次女學生未發現帳號身分，接受邀請後，黃竟傳訊「妳的影片是不是給我的看的」、「妳以為我不喜歡妳嗎？讓我當一個會陪妳很久的朋友吧」。

黃甚至在帳號自我介紹欄位，刻意記載「妳個大隻貓咪！看著我！說！我是妳的誰」、「咬了主人的小狗，需不需要以身贖罪！？妳自己說說看」、「從以前來坐車我是有看到妳的，怎麼認識？載到妳的時候不知道妳在躲什==、再找到妳們學校社團，妳車上肯理我們聊一下就認識了加我吧現在聊聊」。