九州博弈陳政谷天價2億交保 家屬今早台銀支票贖人回家

台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今，因陳羈押期將屆滿，一審近日開庭後，昨天裁定陳以2億元交保，家屬與律師今天一早即到台中地院辦理程序，將以台銀開支票的方式處理，現場未有現金。

根據聯邦銀行財富管理網站資料，台支是指由「台灣銀行」所開出的支票，付款人是台灣銀行，而發票人是一般金融單位。由於一般的支票發票人為個人或是公司，可能會有跳票的情況發生，因此，持票人為了保護自己的權益，可要求對方使用台支，由於發票人與付款人都是金融單位，不可能會發生跳票，因而是倍受肯定的支票。一般又把台支稱為「鐵票」稱之。

台中地院考量，此案犯罪情節、犯罪所得、被告身分、地位、職業、資力、身體狀況、已遭扣押財產、案訴訟進行程度，及此案保全被告、確保訴訟程序、落實國家刑罰權等公益目的後，裁定陳以2億元保證金擔保。

另輔以限制出境、出海8月，每周兩天向指定派出所報到，不得與同案被告或證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，應可對陳產生相當程度的心理約束力，可確保後續審判、執行程序進行，而無羈押的必要。

中院指出，若陳政谷未能在本月21日下午2時前，提出2億元保證金，則前述因具保形成的拘束力即不存在，而不足以替代羈押，即仍認有繼續羈押之必要，應從本月23日起，延長羈押2月，禁止接見、通信、受授物件。

台中地檢署表示，尚未收到裁定書，收到再決定是否抗告。

台中地院裁定天價交保金，除了陳政谷之外，還有2023年間國泰洋酒逃漏稅案，國泰洋酒的老總劉榮祺，以及同案被告金錢豹的創辦人袁昶平，都是以1億元交保，二人都在數小時內即湊足保金。