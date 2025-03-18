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客運司機載到她心生愛慕 車站攔人搭訕還狂設帳號傳訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

黃姓客運司機因職務之便，多次載到一名女學生，他心生愛慕，除了在車站尾隨搭訕女生，更以IG、抖音設立多個帳號加女生好友，不斷傳訊，女生看到帳號介紹才驚覺又是黃，報警提告；台南地院認定黃違反跟騷法，令被害人心生畏怖，將他判刑2月。

判決書指出，黃姓男子為府城客運公車司機，因駕駛公車多次看到一名女學生，黃心生愛慕，去年9月中以IG向她發出追蹤要求，女生將黃封鎖；黃不放棄，10月以IG私訊女生姐姐，希望女生能解除封鎖，讓兩女母親介入。

黃姓司機傳訊給兩女母親「可否請女兒解除封鎖，讓我照顧，或者跟我做朋友」；母親回覆「如再繼續找她女兒聊天，就是造成她們困擾，也構成騷擾，請到此為止」；但因女學生仍需要搭公車，同年10月25日上午7時許，招手時又遇到黃駕駛的公車。

女學生一發現公車司機是黃姓男子，不敢上車；黃知道她要搭到台南火車站，推估下一班公車的到站時間，趕緊將公車開回總站，在自己勤務結束後，趕往台南火車站。黃掌握女學生行蹤，同日上午8時許，順利跟在她後方，隨後上前搭訕。

女學生甚為驚恐，立即報警，警方製作筆錄，並核發書面告誡；結果去年11月初，黃姓男子設立4個不同抖音帳號，再次對她傳送好友邀請，這次女學生未發現帳號真實身分，接受邀請後，黃竟傳訊「妳的影片是不是給我的看的？」

黃接連傳送「妳以為我不喜歡妳嗎？讓我當一個會陪妳很久的朋友吧」，甚至在帳號自我介紹欄位，刻意記載「妳個大隻貓咪！看著我！說！我是妳的誰」、「咬了主人的小狗，需不需要以身贖罪！？妳自己說說看」。

當女學生看到黃的帳號介紹「從以前來坐車我是有看到妳的，怎麼認識？載到妳的時候不知道妳在躲什==、再找到妳們學校社團，妳車上肯理我們聊一下就認識了加我吧現在聊聊」，驚覺又是黃姓司機，再度報警處理。

檢方偵訊時，黃承認犯行，認定他的騷擾行為，令被害人心生畏怖及不勝其擾，影響其日常生活及社會活動，依違反跟蹤騷擾防制法提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院審理後，認定黃的行為是基於同一犯意所為，在刑法評價上，應論以集合犯之一罪。

法院審酌，黃姓司機為博得心儀對象芳心，無視對方態度，行為對於被害人生活及身心產生負面影響，行為應予相當非難；斟酌犯後態度，迄今未能與被害人達成和解等具體情狀，判刑2月，得易科罰金。

黃姓客運司機因職務之便，多次載到一名女學生，他心生愛慕，除了在車站尾隨搭訕女生，更以IG、抖音設立多個帳號加女生好友，不斷傳訊。本報資料照片
黃姓客運司機因職務之便，多次載到一名女學生，他心生愛慕，除了在車站尾隨搭訕女生，更以IG、抖音設立多個帳號加女生好友，不斷傳訊。本報資料照片

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