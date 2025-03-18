寶林茶室負責人 開庭願和解

「寶林茶室」信義A13店負責人黎仿軒。圖／聯合報系資料照片 連鎖速食餐廳「寶林茶室」食物中毒風暴造成六死多人受傷，檢察官偵辦，依過失致死、過失傷害、違反食安法等罪起訴負責人黎仿軒等共五人；台北地方法院昨傳喚黎出庭，黎不認罪，表示有和解意願，但未對和解金表態。

法官詢問和解事宜，黎仿軒的委任律師表示，和解事項有簽保密條款，不方便對外透露；店長王順德庭稱每個月有能力付五、六千元；餐廳主廚周日豪、阮姓實習生二人表示沒有能力賠償，可能要靠公司處理等。

二○二四年三月發生的「寶林茶室」中毒事件，造成六死二十七傷，檢方認定，分店人員未將拆封粿條冷藏保存、將新舊粿條混裝使用，且氣溫變化大、環境悶溼，食材產生「邦克列酸」毒素致命。

檢方認為，黎仿軒沒有建立及落實食材管理制度，未善盡教育訓練義務，對黎求刑四年。