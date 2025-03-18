兩岸共打重現 銀聯卡洗錢案押8嫌

李姓男子等人組成詐欺集團，仿造台灣行之有年的檢警辦案詐騙手法向大陸地區民眾詐騙，再以銀聯卡在台消費洗錢。圖／調查局提供 男子李俊安等人涉組車手集團，配合假檢警詐團前年起行騙大陸民眾，再負責持銀聯卡在台消費高價商品，購入後轉賣洗錢，金額估計逾二億元；新北地檢署指揮警、調展開四波搜捕，將李男共八人聲押禁見獲准。

近年兩岸關係冰凍，此案是司法單位少見突破兩岸共同犯罪僵局案例；據了解，調查局和刑事局各自收到金融業者情資，有台籍人士持續、密集利用大陸銀聯卡消費高價物品，疑有隱情，報請檢方指揮共同偵辦。

新北檢透過法務部國際及兩岸法律司，將卡號、消費資料等轉交對岸，尋求司法互助；因該詐團疑造成大陸地區七十餘位民眾受害，其中不乏已向公安單位報案，對岸公安單位依我方資料，反饋銀聯卡用戶姓名等相關資料協助偵辦，突破兩岸共打瓶頸。

據調查，李男二○二三年開始犯案，起初只是負責刷卡購物的「刷手」兼車手，一年後成功吸收六人，升格為車手頭。購入用以洗錢的物品，二○二三年為珠寶、黃金，在我方尋求司法互助，對岸公安單位開始切斷犯案用銀聯卡請款，又改為購買高價手機變賣。

李男等人也曾前往捲入八八會館案，被稱為「洗錢教父」、「黃金大亨」的涂誠文所經營的睿森銀樓消費。

據了解，李男等人是配合假檢警詐團，由詐團假冒公安向大陸民眾佯稱涉及詐欺、洗錢等犯罪，佯稱配合辦案，騙被害人將款項匯入指定大陸地區帳戶，再由李男等人持可跨境提款或刷卡消費的銀聯卡向台灣商家刷卡消費，購得商品變現洗錢。

新北檢主任檢察官劉文瀚，指揮調查局、刑事局及三重分局組專案小組，去年七至十一月間執行四波搜索，查扣銀聯卡、手機、帳記資料等贓、證物，將李男等七名車手團成員及一名涉嫌販賣銀聯卡的民眾，依三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法及組織等罪，向法院聲押獲准。