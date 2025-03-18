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體重134公斤 林秉樞上月保外就醫

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對高施暴，判刑二年十月定讞入獄，他於台北監獄台北分監服刑期間出現多重器官衰竭一度病危，靠葉克膜救回一命，因需持續住院卻無病床，台北看守所日前同意保外就醫。

北所指出，原本林秉樞應轉往普通病房，繼續插管進行呼吸自主訓練等復健，但因特約醫院已無病床，所方依監獄行刑法規定，參酌專業醫囑及評估其健康狀況，為使其接受妥適醫療照護，上月廿一日同意保外就醫；事前依法報請新北地檢署，檢方將林責付給父親，限制住居、出境、出海。

林秉樞二○二一年間痛毆高嘉瑜，被依傷害等罪判刑定讞，又未獲檢方同意易科罰金，前年十月六日入獄服刑。他曾表示，自己有高血壓、高血糖等疾病，每周要到醫院洗腎。

服刑期間林秉樞體重暴增至一三四公斤，多次身體不適前往所方醫療中心就診。去年十二月十八日病情惡化，駐診醫師建議戒護就醫，住進部立台北醫院以葉克膜急救多日，今年一月九日移除，同月廿日起進行呼吸自主訓練。

林秉樞父親今年一月底出面指控北所延誤就醫，指兒子入獄前健康良好，入獄後嚴重虛胖、眼神呆滯、行動不便，會客時曾向他說「我可能會比你早走」。送醫前夕已意識模糊、語焉不詳，每天昏睡廿個小時以上還大小便失禁，若兒子命喪獄中，「我死不瞑目」。

林父當時也說，林秉樞送醫後因多重器官感染引發敗血症休克，一度失去呼吸心跳，經全力搶救「百分之九十九以上難以救活」，他忍痛簽下放棄急救同意書。

新北檢依據家屬陳情內容，已分案調查北所人員是否涉及傷害罪。

林秉樞 監獄 葉克膜

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