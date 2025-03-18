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停靠基隆港建輝輪漏油 船東允賠償
基隆港內停靠東10碼頭的建輝輪，加油時漏油汙染港池，船方承認疏失，允諾會負起賠償責任。泊靠東2碼頭的挪威天空號郵輪，船身也沾染油汙，港方已協助清理，讓郵輪如期在昨晚6時出港，旅客行程未受耽誤。
基隆港務分公司前天下午4時許接獲通報建輝輪漏油，港池水面出現油汙。基隆市環保局和1999市民熱線，也接獲民眾反映基隆港出現油汙。港方除向航港局北部航務中心通報汙染事件，也與環保局啟動緊急應變，在建輝輪周圍拉設攔油索，防油汙擴散，以吸油棉吸取水面油汙。
港方初步調查，建輝貨輪前天下午執行油駁船加油作業，在加注泜硫重油時洩漏至貨艙，立刻通知油駁船停止駁油，估計洩漏油量約100公升，部分油料外洩到港附近貨櫃暫置碼頭岸際。
挪威天空號郵輪昨晨進港後，在前往東2號碼頭途中也沾染到油汙，港方昨查看港區，確認汙染區域以東2號碼頭、東8至11號碼頭為主，包含郵輪在內，共有4艘商船被油汙波及，另有5艘商船延後進港。
建輝輪向港方承認加油操作疏失，導致發生汙染事件，船方也簽立切結書，願意負責賠償責任。依商港法規定，在商港區域內，船舶排洩汙油水行為，處船舶所有人或船長30萬元以上150萬元以下罰鍰。航港局訂定裁罰基準，第1次至3次各罰30萬元，再犯依次數提高金額，建輝輪是首次在港內漏油，將被裁罰30萬元。
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