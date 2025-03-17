九州博弈藏鏡人「小谷」2億交保 這期限未提保金仍要押

台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今，因陳羈押期將屆滿，一審近日開庭後，今裁定陳以2億元交保，但若在本月21日下午2時前未提出保金，則仍需羈押。

此案合議庭審酌，依卷內證據資料，認陳政谷犯罪嫌疑重大，且涉犯重罪，有事實足認有逃亡、勾串共犯之虞，雖仍有羈押原因，但陳從偵查中執行羈押迄今，已有相當時日，去年8月起訴迄今，也對陳及多名同案被告陸續進行準備程序，其等答辯方向已有釐清。

合議庭指出，陳政谷與部分同案被告在本院準備程序時所述，與偵查中的供述並無二致，於偵查中業經具結證述而降低串供危險，雖仍有部分同案被告未進行準備程序，但該等被告遭起訴之犯行，非屬指揮、操縱犯罪組織的角色，陳與之串證的可能性非高。

合議庭考量，犯罪情節、犯罪所得、被告身分、地位、職業、資力、身體狀況、已遭扣押財產、案訴訟進行程度，及此案保全被告、確保訴訟程序、落實國家刑罰權等公益目的後，裁定陳以2億元保證金擔保，輔以限制出境、出海8月，每周兩天向指定派出所報到，不得與同案被告或證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，應可對陳產生相當程度的心理約束力，可確保後續審判、執行程序進行，而無羈押的必要。

合議庭指出，若陳政谷未能在本月21日下午2時前，提出2億元保證金，則前述因具保形成的拘束力即不存在，而不足以替代羈押，即仍認有繼續羈押之必要，應從本月23日起，延長羈押2月，禁止接見、通信、受授物件。

台中地檢署表示，尚未收到裁定書，收到再決定是否抗告。