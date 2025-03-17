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林明佐收押至今 九州博弈「藏鏡人」求交保…台中地院天價2億元准了

聯合報／ 記者陳宏睿曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐也捲入被收押至今，全案去年8月起訴後，陳、林等人收押迄今，陳委由律師多次向法院聲請交保，因陳羈押期滿，合議庭審酌相關情狀後，裁定陳以2億元交保，檢方表示，尚未收到裁定書，收到再決定是否抗告。

台中地院今裁定，陳政谷以2億元交保，限制出境、出海8個月，交保期間不得與被告、證人聯繫，每周兩天向第三警分局指定的派出所報到。

起訴指出，綽號「小谷」的陳政谷是九州集團總裁，指揮旗下幹部在台灣、越南、柬埔寨長期經營LEO、THA，及KUBET等博弈網站，2017年至2023年以旗下剛谷、壹壹柒柒公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取438億賭資、掩護詐團詐款1853萬元。

全案在去年8月由台中地檢署偵結起訴後，陳政谷在同年8月23日遭台中地院裁定羈押禁見，後續在同年11月23日、今年1月23日起各延長羈押2月，及禁止接見、通信、受授物件，也駁回具保停止羈押聲請等情。

羈押期將在今年3月23日期滿，陳政谷律師過去聲請具保停押時主張，此案聲請傳喚的30餘名證人，都經檢察官偵查中傳訊，法院審理期間，不論共犯或證人是否有翻供，都僅屬於證據證明力的判斷問題，不影響證人證詞的證據能力，此案已無延長羈押的必要性，且有過度限制被告人身自由與防禦權，違反比例原則。

台中地院裁定天價交保金，除了陳政谷之外，還有2023年間國泰洋酒逃漏稅案，國泰洋酒的老總劉榮祺，以及同案被告金錢豹的創辦人袁昶平，都是以1億元交保，二人都在數小時內即湊足保金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳政谷被控擔任九州博弈總裁被控洗錢、博弈等罪，去年8月羈押迄今，台中地院今裁定陳以天價2億元交保。圖／報系資料照
陳政谷被控擔任九州博弈總裁被控洗錢、博弈等罪，去年8月羈押迄今，台中地院今裁定陳以天價2億元交保。圖／報系資料照

律師 證據

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