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醫師找當鋪業者向離婚妻討債 反遭窩裡反騙簽500萬本票
北市某醫院神經內科何姓主治醫師，因與黃姓妻子就離婚有多起訴訟，原本找來吳姓當舖業者，打算向女方追討銀行帳戶被領走的2644萬餘元，不料吳男竟在黃女開價500萬下，反頭與女方合作，騙何男簽下500餘萬本票向法院聲請強制執行。新北地檢署依詐欺罪、偽造文書等罪將黃女、吳男等人起訴。
據了解，何、黃2人二度結婚又離婚，雙方互控纏訟多時。2021年雙方二度離婚前夕，何男因欲向黃女追討戶頭裡的2644萬餘元，透過范姓友人介紹當舖經理吳男，並委託范、吳男及其員工等人向黃女討債。
黃女提出以500萬元報酬，反過頭策動吳、范2人提供何男為假扣押擔保金開立的500萬餘元本票，企圖反控何男簽本票養小三以便離婚。吳、范及另名葉姓友人於是哄騙何男簽下4張總額500餘萬的本票，再持本票向法院聲請本票裁定及強制執行，進而向何男要求離婚。
事後何男提告，吳男等人與黃女互相推諉責任，甚至稱不認識對方，檢察官認為，黃女當時已與何男形同水火，毫無夫妻信任基礎，不可能貿然替何男償還本票債務，且何男年薪高達3、400萬元，若需貸款大可找銀行不用找當舖，因此認定黃、吳等人所言不實。
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