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醫師找當鋪業者向離婚妻討債 反遭窩裡反騙簽500萬本票

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

北市某醫院神經內科何姓主治醫師，因與黃姓妻子就離婚有多起訴訟，原本找來吳姓當舖業者，打算向女方追討銀行帳戶被領走的2644萬餘元，不料吳男竟在黃女開價500萬下，反頭與女方合作，騙何男簽下500餘萬本票向法院聲請強制執行。新北地檢署依詐欺罪、偽造文書等罪將黃女、吳男等人起訴。

據了解，何、黃2人二度結婚又離婚，雙方互控纏訟多時。2021年雙方二度離婚前夕，何男因欲向黃女追討戶頭裡的2644萬餘元，透過范姓友人介紹當舖經理吳男，並委託范、吳男及其員工等人向黃女討債。

黃女提出以500萬元報酬，反過頭策動吳、范2人提供何男為假扣押擔保金開立的500萬餘元本票，企圖反控何男簽本票養小三以便離婚。吳、范及另名葉姓友人於是哄騙何男簽下4張總額500餘萬的本票，再持本票向法院聲請本票裁定及強制執行，進而向何男要求離婚。

事後何男提告，吳男等人與黃女互相推諉責任，甚至稱不認識對方，檢察官認為，黃女當時已與何男形同水火，毫無夫妻信任基礎，不可能貿然替何男償還本票債務，且何男年薪高達3、400萬元，若需貸款大可找銀行不用找當舖，因此認定黃、吳等人所言不實。

北市某公立醫院神經內科何姓主治醫師，因與黃姓妻子打算離婚欲向女方追討銀行帳款而找上吳姓當舖業者協助，不料吳男竟反頭與女方合作，騙何男簽下500餘萬本票向法院聲請強制執行，遭新北檢依詐欺罪、偽造文書等罪起訴。記者蔣永佑／攝影
北市某公立醫院神經內科何姓主治醫師，因與黃姓妻子打算離婚欲向女方追討銀行帳款而找上吳姓當舖業者協助，不料吳男竟反頭與女方合作，騙何男簽下500餘萬本票向法院聲請強制執行，遭新北檢依詐欺罪、偽造文書等罪起訴。記者蔣永佑／攝影

偽造文書 強制執行 詐欺 醫師 離婚

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